Засилье контрафакта объяснили предпочтениями потребителей

Рядовой потребитель, покупая товары в супермаркетах и интернет-магазинах, привык думать, что это заведомо качественно и безопасно. Но всегда ли справедливо такое суждение?

Не так давно российские таможенники совместно с ФСБ задержали целую партию контрафакта, следовавшего в Москву из Казахстана. Перечень изъятых товаров готов удовлетворить потребности даже самого требовательного покупателя: это и обувь, и одежда, и детские игрушки. В ассортименте оказались также медикаменты и алкоголь. Страной происхождения всех товаров являлся Китай.

Копнув глубже, легко установить, что до 90 процентов импорта некоторых стран - участников ЕАЭС - контрабанда. Но незаконный ввоз товаров сомнительного качества представляет опасность как для экономики, так и для здоровья граждан: это не только неуплата причитающихся платежей, но и обход сертификации, интеллектуальной собственности и других мер нетарифного регулирования, призванных оградить внутренний рынок страны от сомнительных товаров. Однако в условиях функционирования ЕАЭС существует понятие единой таможенной территории. То есть товары между странами перемещаются свободно - практически так же, как если бы перевозились из Москвы, скажем, в Тулу.

Среди основных эпицентров контрафакта, где легко можно наткнуться на подделку, - даже крупные маркетплейсы и рынки. Справедливости ради отметим, что администрация e-commerce-сервисов активно борется с потенциальными нарушителями. Так, на большинство площадок невозможно попасть без представления сертификатов и деклараций соответствия, а при продаже объектов интеллектуальной собственности требуется и разрешение от правообладателя.

Засилье паленого товара объясняется и предпочтениями самих потребителей

Однако предприимчивые граждане ищут всевозможные пути обхода защитных мер. Например, заблаговременно могут приобрести партию качественного товара у официального производителя, изготовить сертификат на нее, а после закупать подделку. Конечный потребитель вряд ли сможет обнаружить подвох, но при этом нет гарантии, что подмена безопасна и соответствует всем нормам.

Основная концентрация контрафакта представлена на крупных торговых площадках в каждом городе. Засилье паленого товара здесь объясняется не только отсутствием строгих барьеров со стороны арендодателей, но и во многом предпочтениями самих потребителей. Ведь многие хоть раз в жизни грешили покупкой поддельной сумочки "от Gucci" или шикарного костюма "от Armani".

Также проблема контрафакта существует из-за высокого уровня мобильности самих продавцов, что делает их практически неуязвимыми для государственных органов. Даже если часть продукции будет изъята, другая обязательно будет ждать своего часа в укромном месте. А чтобы не попасться в следующий раз, продавец просто сменит место торговли без особых потерь для себя.

Борьба с проблемой наличия подделок на прилавках - достаточно сложный вопрос, он имеет несколько уровней, на которых проблема должна решаться.

Во-первых, это наднациональные механизмы воздействия: необходимо проводить дополнительную работу со странами - участниками ЕАЭС, чтобы перекрыть основные каналы, через которые контрафакт попадает на таможенную территорию.

Проблема подделок существует из-за высокого уровня мобильности продавцов

Во-вторых, проблема должна решаться на национальном уровне путем внедрения цифровых технологий, усиления внутреннего контроля, а также работы непосредственно с владельцами торговых точек и маркетплейсов, чтобы те, в свою очередь, более тщательно осуществляли контроль арендаторов. В XXI веке никуда без цифровизации, и государство должно привлекать инновационные методы для предупреждения распространения контрафакта. В рамках этих мер можно отметить существенную работу правительства РФ в части введения обязательной маркировки по ряду экономически значимых товарных групп. Однако, мы считаем, данная мера должна носить не только национальный характер: страны ЕАЭС должны присоединиться к проекту и работать совместно.

Другим немаловажным аспектом является взаимодействие государства и бизнеса. Особенно в части поддержки со стороны правительства коммерческих проектов по внедрению новых цифровых платформ для участников ВЭД, поскольку цифровизация бизнеса обеляет внешнеэкономическую деятельность, делает ее прозрачной, простой и понятной каждому.

На что обратить внимание участникам ВЭД и потребителям?

Участники ВЭД находятся в зоне особого риска, потому что несут полную материальную ответственность за весь нелегальный товар. Как не стать жертвой обмана? Во-первых, избегать серых брокеров, которые предлагают привезти товар быстрее и по цене ниже рынка. Во-вторых, изучать юридическую сторону вопроса - прежде всего таможенное законодательство. В-третьих, выбирать проверенных поставщиков.

Потребителям, чтобы не попасться на уловки недобросовестных продавцов, нужно быть очень внимательным. Самым простым способом будет избегать места, где вероятность нарваться на подделку крайне высока. В случае с маркетплейсами необходимо внимательно изучать отзывы о продукте и выбирать только официальных поставщиков.

Последнее, на что хотелось обратить внимание, - это, собственно, сознание самих потребителей. Как уже было сказано выше, рынок делится на две категории: те, кто становится жертвой, приобретая подделки, и те, кто осознанно это делает, выбирая низкую стоимость в ущерб качеству. А где существует спрос, там, как известно, присутствует и предложение.