На Камчатке нашли новый минерал

Новый минерал обнаружили ученые в шлиховых концентратах россыпи ручья Ледяного Корякско-Камчатского платиноносного пояса. Открытие было сделано еще в прошлом году. Теперь о нем официально заявили специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ИВиС).

Группой, занимавшейся исследованием, руководил главный научный сотрудник лаборатории минералогии ИВиС, доктор геолого-минералогических наук Евгений Сидоров. Помимо специалистов института, в команду вошли сотрудники Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана, Санкт-Петербургского государственного университета и Чешской геологической службы. Минерал назвали куфаритом в память о сотруднике ИВиС Фариде Кутыеве, который занимался исследованиями в области рудогенеза и сыграл ключевую роль в выявлении платиноносного пояса.

- Примечательно, что данный минерал имеет очень простой химический состав - платина-свинец, причем оба составляющих его элемента - рудные. Открытие и описание куфарита является важным шагом в понимании процесса формирования рудных месторождений, - рассказал "РГ" директор ИВиС Алексей Озеров.