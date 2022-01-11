На Колыме рассказали, когда в регион придет штамм "омикрон"

Власти Колымы прогнозируют приход коронавирусного штамма "омикрон" к концу января. По словам и. о. министра здравоохранения и демографической региона Елены Кузьменко, пик заболеваемости придется на февраль.

- Ежесуточное обращение за медицинской помощью будет составлять около десяти человек, - цитирует ТАСС Кузьменко.

По ее словам, у жителей региона есть несколько недель для повторной иммунизации, чтобы не попасть под новую волну коронавируса. Чиновница призвала получить прививку всех беременных, людей с хроническими заболеваниями, а также пенсионеров.

В области имеется достаточное количество вакцины. Ежедневно могу прививаться до 1500 человек.

Справка "РГ"

С начала пандемии в Магаданской области выявлено почти 14 тысяч случаев заболевания COVID-19. 354 человека умерли, более 13 тысяч человек выздоровели. Полный курс вакцинации к сегодняшнему дню завершили свыше 61 тысячи местных жителей.