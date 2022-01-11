Новости

МИД Китая призвал не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии 06:01
На Сахалине объявили штормовое предупреждение из-за циклона 05:51
Посольство РФ: Россия продолжит проводить военные учения на своей территории 05:25
Житель Южно-Сахалинска погиб при взрыве газа в жилом доме 05:22
В Приморье сфотографировали тигрицу с семью лапами 05:05
На Колыме рассказали, когда в регион придет штамм "омикрон" 05:01
Терапевт объяснила, почему важно есть при заболевании COVID-19 04:35
На Камчатке нашли новый минерал 04:26
Президент Мексики во второй раз заболел COVID-19 04:03
Запущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии 03:34
Постпред РФ в Вене: Угрозы Запада в адрес Москвы могут обесцениться 03:06
Власти Индии ввели обязательный карантин для всех въезжающих 02:37
Сеул и Токио сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда 02:15
Пушков назвал ахинеей требование украинского посла в ФРГ о поставках оружия 01:55
В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ 01:20
В США человеку пересадили свиное сердце 00:42
Лежащая в реанимации Елена Проклова вышла на связь 00:31
В США умер осужденный за убийство 78-летний мультимиллионер 00:06
Из-за COVID в Словении отменен этап Кубка мира по лыжным гонкам 10.01.2022
МГУ: После сессии Алиса Теплякова сможет учиться по индивидуальному плану 10.01.2022
Лыжников Норвегии и Швеции подозревают в манипуляциях со смазками 10.01.2022
В Беларуси задержали авторов оскорблений в адрес миротворцев ОДКБ 10.01.2022
Ученые объяснили, как простуда может защищать от заражения COVID-19 10.01.2022
Более 500 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию 10.01.2022
Ассоциацию национальных театров возглавил Валерий Фокин 10.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Разогнанный полицией концерт Beatles покажут в кино
Разогнанный полицией концерт Beatles покажут в кино
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
11.01.2022 05:51
Рубрика: Общество

На Сахалине объявили штормовое предупреждение из-за циклона

Текст: Дина Непомнящая

Экстренное предупреждение из-за надвигающегося циклона объявили на 12 и 13 января в 12 районах Сахалинской области. Ожидаются метель с видимостью 500 метров, ветер в 12-17, а в порывах до 30 метров в секунду.

В ЕАО объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов

Согласно сообщению ГУ МЧС Сахалинской области, ухудшение погоды возможно в Южно-Сахалинске, а также в Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Корсаковском и Анивском районах. При этом на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Углегорского районов и в столице островного региона 12 января объявлена лавинная опасность.

В этот же день сильные осадки в виде мокрого снега, порывистый и даже ураганный (до 38 метров в секунду) ветер, по прогнозу Сахалинского управление Росгидромета, обрушатся на Южно-Курильский и Курильский районы.

Спасатели готовы незамедлительно отреагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций из-за опасных природных явлений. В администрации муниципальных образований и взаимодействующие структуры направили экстренные предупреждения.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Посольство РФ: Россия продолжит проводить военные учения на своей территории
Житель Южно-Сахалинска погиб при взрыве газа в жилом доме
Сеул и Токио сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
В ВОЗ усомнились в появлении "дельтакрон"-штамма коронавируса
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады