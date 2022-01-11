На Сахалине объявили штормовое предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение из-за надвигающегося циклона объявили на 12 и 13 января в 12 районах Сахалинской области. Ожидаются метель с видимостью 500 метров, ветер в 12-17, а в порывах до 30 метров в секунду.

Согласно сообщению ГУ МЧС Сахалинской области, ухудшение погоды возможно в Южно-Сахалинске, а также в Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Корсаковском и Анивском районах. При этом на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Углегорского районов и в столице островного региона 12 января объявлена лавинная опасность.

В этот же день сильные осадки в виде мокрого снега, порывистый и даже ураганный (до 38 метров в секунду) ветер, по прогнозу Сахалинского управление Росгидромета, обрушатся на Южно-Курильский и Курильский районы.

Спасатели готовы незамедлительно отреагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций из-за опасных природных явлений. В администрации муниципальных образований и взаимодействующие структуры направили экстренные предупреждения.