Школьников Владивостока перевели на удаленку из-за COVID-19

В связи с карантином по COVID-19 во Владивостоке закрыто 14 групп в 13 детских садах, ученики 15 классов в шести школах переведены на дистанционный режим, сообщает пресс-служба городской администрации.

За последние сутки в городе выявлено 142 больных коронавирусом. Всего с начала пандемии этот диагноз был поставлен 59 600 жителям приморской столицы.

Продолжают работать десять административных комиссий. Специалисты проверили соблюдение антиковидных мер в 92 транспортных средствах, 25 торговых объектах, кинотеатре. За нарушение масочного режима составлено 17 административных протоколов.

Кроме того, во Владивостоке работают 29 пунктов вакцинации. Прививку от COVID-19 сделали 340 353 горожанина, что составляет 65 процентов от планового показателя.