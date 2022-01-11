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11.01.2022 03:59
Рубрика: Происшествия

Сотрудника сахалинской колонии обвинили в получении взяток

Текст: Ольга Коваль

На Сахалине завершено расследование уголовного дела заместителя начальника исправительной колонии № 1. Мужчине вменяют пять эпизодов взяточничества. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

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Как следует из материалов дела, с 2019-го по 2021 год сотрудник исправительного учреждения регулярно получал через посредника деньги от осужденных. Взамен он ходатайствовал об их условно-досрочном освобождении, содействовал в смягчении наказания, а также оказывал общее покровительство. Таким образом замначальника колонии смог "заработать" 650 тысяч рублей.

Раскрыли преступление сотрудники сахалинского управления ФСБ России.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Фигуранту грозит до 18 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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