Сотрудника сахалинской колонии обвинили в получении взяток

На Сахалине завершено расследование уголовного дела заместителя начальника исправительной колонии № 1. Мужчине вменяют пять эпизодов взяточничества. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Как следует из материалов дела, с 2019-го по 2021 год сотрудник исправительного учреждения регулярно получал через посредника деньги от осужденных. Взамен он ходатайствовал об их условно-досрочном освобождении, содействовал в смягчении наказания, а также оказывал общее покровительство. Таким образом замначальника колонии смог "заработать" 650 тысяч рублей.

Раскрыли преступление сотрудники сахалинского управления ФСБ России.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Фигуранту грозит до 18 лет лишения свободы.