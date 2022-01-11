В Приморье сфотографировали тигрицу с семью лапами

Тигр с семью лапами попал на фото в приморском нацпарке "Земля леопарда", сообщается на странице резервата в Instagram.

Глядя на снимок с фотоловушки, действительно может показаться, что у тигрицы семь лап - четыре больших и три поменьше. Но на самом деле за полосатой хищницей прячется котенок, которому всего около двух месяцев.

Детеныши амурского тигра в таком возрасте крайне редко фиксируются камерами - из-за осторожности матерей, отмечается в сообщении.

На "Земле леопарда" установлены более 450 портативных камер. Они закреплены на деревьях и автоматически срабатывают на движение. По последним данным, на территории нацпарка обитает 41 тигр.