В столовой чукотской школы готовили запеканку с помощью дрели

Необычный способ приготовления запеканки выбрали в Центре образования села Лаврентия на Чукотке. Для взбивания творога работники столовой решили использовать электродрель с насадкой для строительного миксера. За такой креатив наказали руководителя образовательной организации и юридическое лицо.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, о нарушении стало известно после появления фотографий необычного кулинарного процесса в социальных сетях. Они стали поводом для проведения проверки, в ходе которой выяснилось, что строительный миксер - не единственный не предназначенный для применения на кухне предмет, который использовали повара. Они также пользовались небезопасной посудой из алюминия.

В отношении директора центра возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), а в отношении юридического лица - по части 2 статьи 6.7 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ). Они были оштрафованы на три и 110 тысяч рублей соответственно.