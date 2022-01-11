Во Владивостоке двое мужчин попытались похитить ребенка

На проспекте Красного Знамени во Владивостоке произошел резонансный случай, написали в соцсетях горожане, якобы двое мужчин пытались похитить ребенка, сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю.

Оперативники отреагировали на сообщение и организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Причастные к происшествию установлены и доставлены для опроса в следственные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.