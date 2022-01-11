За сутки в России подтверждено 17 525 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4635
- 2 Санкт-Петербург 1512
- 3 Московская область 855
- 4 Свердловская область 368
- 5 Ростовская область 358
- 6 Пермский край 299
- 7 Краснодарский край 299
- 8 Иркутская область 288
- 9 Алтайский край 279
- 10 Кемеровская область 250
- 11 Челябинская область 249
- 12 Ставропольский край 240
- 13 Приморский край 237
- 14 Новосибирская область 236
- 15 Хабаровский край 225
- 16 Ленинградская область 223
- 17 Красноярский край 214
- 18 Самарская область 208
- 19 Нижегородская область 205
- 20 Республика Башкортостан 204
- 21 Тюменская область 198
- 22 Омская область 198
- 23 Тульская область 197
- 24 Воронежская область 197
- 25 Ярославская область 188
- 26 Тверская область 186
- 27 Волгоградская область 179
- 28 Саратовская область 176
- 29 Тамбовская область 175
- 30 Амурская область 164
- 31 Пензенская область 163
- 32 Кировская область 156
- 33 Калининградская область 152
- 34 Брянская область 149
- 35 Ханты-Мансийский автономный округ 143
- 36 Владимирская область 141
- 37 Архангельская область 137
- 38 Калужская область 127
- 39 Республика Бурятия 119
- 40 Ивановская область 114
- 41 Липецкая область 114
- 42 Астраханская область 111
- 43 Республика Дагестан 111
- 44 Орловская область 108
- 45 Белгородская область 106
- 46 Мурманская область 103
- 47 Республика Татарстан 103
- 48 Томская область 101
- 49 Новгородская область 90
- 50 Курганская область 89
- 51 Ульяновская область 87
- 52 Республика Саха (Якутия) 86
- 53 Кабардино-Балкарская Республика 83
- 54 Забайкальский край 83
- 55 Сахалинская область 80
- 56 Вологодская область 79
- 57 Рязанская область 78
- 58 Республика Коми 77
- 59 Псковская область 75
- 60 Курская область 75
- 61 Республика Карелия 74
- 62 Севастополь 73
- 63 Республика Северная Осетия-Алания 69
- 64 Смоленская область 69
- 65 Республика Ингушетия 68
- 66 Оренбургская область 67
- 67 Республика Адыгея 56
- 68 Республика Хакасия 56
- 69 Республика Крым 56
- 70 Республика Мордовия 55
- 71 Удмуртская Республика 55
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 52
- 73 Чеченская Республика 48
- 74 Республика Чувашия 44
- 75 Ямало-Ненецкий автономный округ 38
- 76 Костромская область 34
- 77 Республика Марий Эл 33
- 78 Камчатский край 23
- 79 Республика Алтай 21
- 80 Еврейская автономная область 19
- 81 Республика Тыва 13
- 82 Республика Калмыкия 11
- 83 Магаданская область 7
- 84 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 684 204 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Калмыкия 0,03%
- 3. Республика Тыва, Республика Крым 0,04%
За последние сутки подтверждено 783 смерти
- Москва 68
- Санкт-Петербург 66
- Московская область 38
- Челябинская область 26
- Нижегородская область 25
- Алтайский край 25
- Красноярский край 24
- Республика Чувашия 19
- Ростовская область 18
- Свердловская область 18
- Иркутская область 16
- Волгоградская область 15
- Республика Коми 14
- Тульская область 13
- Краснодарский край 13
- Республика Дагестан 13
- Пермский край 13
- Новосибирская область 13
- Воронежская область 12
- Рязанская область 12
- Республика Башкортостан 11
- Самарская область 11
- Саратовская область 11
- Тюменская область 11
- Ивановская область 10
- Ставропольский край 10
- Ульяновская область 10
- Омская область 10
- Забайкальский край 10
- Липецкая область 9
- Вологодская область 9
- Калининградская область 9
- Республика Крым 9
- Республика Хакасия 9
- Брянская область 8
- Смоленская область 8
- Ярославская область 8
- Астраханская область 8
- Белгородская область 7
- Тверская область 7
- Ленинградская область 7
- Владимирская область 6
- Курская область 6
- Тамбовская область 6
- Севастополь 6
- Республика Татарстан 6
- Оренбургская область 6
- Пензенская область 6
- Кемеровская область 6
- Мурманская область 5
- Чеченская Республика 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Республика Бурятия 5
- Приморский край 5
- Костромская область 4
- Новгородская область 4
- Псковская область 4
- Республика Адыгея 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Карелия 3
- Республика Марий Эл 3
- Республика Мордовия 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Сахалинская область 3
- Архангельская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Удмуртская Республика 2
- Кировская область 2
- Курганская область 2
- Томская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Орловская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Республика Алтай 1
За весь период по России умерло 317 687 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 216 человек
- Москва 2692
- Санкт-Петербург 2576
- Воронежская область 1274
- Самарская область 912
- Московская область 846
- Пермский край 679
- Ставропольский край 665
- Краснодарский край 648
- Пензенская область 648
- Хабаровский край 639
- Ленинградская область 634
- Омская область 499
- Свердловская область 495
- Нижегородская область 474
- Томская область 437
- Смоленская область 386
- Астраханская область 379
- Саратовская область 376
- Владимирская область 372
- Волгоградская область 357
- Амурская область 348
- Ростовская область 336
- Кемеровская область 335
- Челябинская область 334
- Ярославская область 327
- Республика Коми 321
- Ханты-Мансийский автономный округ 319
- Республика Башкортостан 309
- Забайкальский край 298
- Новосибирская область 291
- Кировская область 274
- Красноярский край 251
- Мурманская область 250
- Тверская область 249
- Архангельская область 243
- Иркутская область 242
- Алтайский край 235
- Республика Татарстан 229
- Приморский край 205
- Республика Бурятия 197
- Удмуртская Республика 183
- Тульская область 180
- Оренбургская область 169
- Калининградская область 155
- Республика Мордовия 155
- Липецкая область 154
- Белгородская область 144
- Рязанская область 131
- Брянская область 125
- Тамбовская область 124
- Сахалинская область 120
- Ямало-Ненецкий автономный округ 115
- Калужская область 108
- Вологодская область 108
- Ивановская область 103
- Республика Карелия 103
- Карачаево-Черкесская Республика 98
- Курганская область 96
- Курская область 95
- Севастополь 94
- Республика Северная Осетия - Алания 91
- Республика Дагестан 84
- Кабардино-Балкарская Республика 78
- Ульяновская область 75
- Республика Саха (Якутия) 70
- Республика Чувашия 60
- Тюменская область 59
- Республика Крым 55
- Республика Ингушетия 55
- Камчатский край 55
- Новгородская область 53
- Чеченская Республика 50
- Республика Хакасия 50
- Псковская область 37
- Республика Тыва 31
- Орловская область 28
- Республика Адыгея 28
- Республика Марий Эл 28
- Республика Калмыкия 21
- Магаданская область 21
- Республика Алтай 20
- Костромская область 14
- Еврейская автономная область 7
- Чукотский автономный округ 3
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 732 018.