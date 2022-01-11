За сутки в России подтверждено 17 525 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4635

2 Санкт-Петербург 1512

3 Московская область 855

4 Свердловская область 368

5 Ростовская область 358

6 Пермский край 299

7 Краснодарский край 299

8 Иркутская область 288

9 Алтайский край 279

10 Кемеровская область 250

11 Челябинская область 249

12 Ставропольский край 240

13 Приморский край 237

14 Новосибирская область 236

15 Хабаровский край 225

16 Ленинградская область 223

17 Красноярский край 214

18 Самарская область 208

19 Нижегородская область 205

20 Республика Башкортостан 204

21 Тюменская область 198

22 Омская область 198

23 Тульская область 197

24 Воронежская область 197

25 Ярославская область 188

26 Тверская область 186

27 Волгоградская область 179

28 Саратовская область 176

29 Тамбовская область 175

30 Амурская область 164

31 Пензенская область 163

32 Кировская область 156

33 Калининградская область 152

34 Брянская область 149

35 Ханты-Мансийский автономный округ 143

36 Владимирская область 141

37 Архангельская область 137

38 Калужская область 127

39 Республика Бурятия 119

40 Ивановская область 114

41 Липецкая область 114

42 Астраханская область 111

43 Республика Дагестан 111

44 Орловская область 108

45 Белгородская область 106

46 Мурманская область 103

47 Республика Татарстан 103

48 Томская область 101

49 Новгородская область 90

50 Курганская область 89

51 Ульяновская область 87

52 Республика Саха (Якутия) 86

53 Кабардино-Балкарская Республика 83

54 Забайкальский край 83

55 Сахалинская область 80

56 Вологодская область 79

57 Рязанская область 78

58 Республика Коми 77

59 Псковская область 75

60 Курская область 75

61 Республика Карелия 74

62 Севастополь 73

63 Республика Северная Осетия-Алания 69

64 Смоленская область 69

65 Республика Ингушетия 68

66 Оренбургская область 67

67 Республика Адыгея 56

68 Республика Хакасия 56

69 Республика Крым 56

70 Республика Мордовия 55

71 Удмуртская Республика 55

72 Карачаево-Черкесская Республика 52

73 Чеченская Республика 48

74 Республика Чувашия 44

75 Ямало-Ненецкий автономный округ 38

76 Костромская область 34

77 Республика Марий Эл 33

78 Камчатский край 23

79 Республика Алтай 21

80 Еврейская автономная область 19

81 Республика Тыва 13

82 Республика Калмыкия 11

83 Магаданская область 7

84 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 684 204 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Калмыкия 0,03%

3. Республика Тыва, Республика Крым 0,04% За последние сутки подтверждено 783 смерти Москва 68 Санкт-Петербург 66 Московская область 38 Челябинская область 26 Нижегородская область 25 Алтайский край 25 Красноярский край 24 Республика Чувашия 19 Ростовская область 18 Свердловская область 18 Иркутская область 16 Волгоградская область 15 Республика Коми 14 Тульская область 13 Краснодарский край 13 Республика Дагестан 13 Пермский край 13 Новосибирская область 13 Воронежская область 12 Рязанская область 12 Республика Башкортостан 11 Самарская область 11 Саратовская область 11 Тюменская область 11 Ивановская область 10 Ставропольский край 10 Ульяновская область 10 Омская область 10 Забайкальский край 10 Липецкая область 9 Вологодская область 9 Калининградская область 9 Республика Крым 9 Республика Хакасия 9 Брянская область 8 Смоленская область 8 Ярославская область 8 Астраханская область 8 Белгородская область 7 Тверская область 7 Ленинградская область 7 Владимирская область 6 Курская область 6 Тамбовская область 6 Севастополь 6 Республика Татарстан 6 Оренбургская область 6 Пензенская область 6 Кемеровская область 6 Мурманская область 5 Чеченская Республика 5 Ханты-Мансийский автономный округ 5 Республика Бурятия 5 Приморский край 5 Костромская область 4 Новгородская область 4 Псковская область 4 Республика Адыгея 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Республика Карелия 3 Республика Марий Эл 3 Республика Мордовия 3 Амурская область 3 Хабаровский край 3 Сахалинская область 3 Архангельская область 2 Республика Калмыкия 2 Удмуртская Республика 2 Кировская область 2 Курганская область 2 Томская область 2 Республика Саха (Якутия) 2 Орловская область 1 Ненецкий автономный округ 1 Республика Ингушетия 1 Республика Северная Осетия - Алания 1 Республика Алтай 1 За весь период по России умерло 317 687 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 216 человек Москва 2692 Санкт-Петербург 2576 Воронежская область 1274 Самарская область 912 Московская область 846 Пермский край 679 Ставропольский край 665 Краснодарский край 648 Пензенская область 648 Хабаровский край 639 Ленинградская область 634 Омская область 499 Свердловская область 495 Нижегородская область 474 Томская область 437 Смоленская область 386 Астраханская область 379 Саратовская область 376 Владимирская область 372 Волгоградская область 357 Амурская область 348 Ростовская область 336 Кемеровская область 335 Челябинская область 334 Ярославская область 327 Республика Коми 321 Ханты-Мансийский автономный округ 319 Республика Башкортостан 309 Забайкальский край 298 Новосибирская область 291 Кировская область 274 Красноярский край 251 Мурманская область 250 Тверская область 249 Архангельская область 243 Иркутская область 242 Алтайский край 235 Республика Татарстан 229 Приморский край 205 Республика Бурятия 197 Удмуртская Республика 183 Тульская область 180 Оренбургская область 169 Калининградская область 155 Республика Мордовия 155 Липецкая область 154 Белгородская область 144 Рязанская область 131 Брянская область 125 Тамбовская область 124 Сахалинская область 120 Ямало-Ненецкий автономный округ 115 Калужская область 108 Вологодская область 108 Ивановская область 103 Республика Карелия 103 Карачаево-Черкесская Республика 98 Курганская область 96 Курская область 95 Севастополь 94 Республика Северная Осетия - Алания 91 Республика Дагестан 84 Кабардино-Балкарская Республика 78 Ульяновская область 75 Республика Саха (Якутия) 70 Республика Чувашия 60 Тюменская область 59 Республика Крым 55 Республика Ингушетия 55 Камчатский край 55 Новгородская область 53 Чеченская Республика 50 Республика Хакасия 50 Псковская область 37 Республика Тыва 31 Орловская область 28 Республика Адыгея 28 Республика Марий Эл 28 Республика Калмыкия 21 Магаданская область 21 Республика Алтай 20 Костромская область 14 Еврейская автономная область 7 Чукотский автономный округ 3 Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 732 018. Терапевт назвала главную ошибку переболевших коронавирусом