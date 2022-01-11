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11.01.2022 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17 525 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 17 525 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4635
  • 2 Санкт-Петербург 1512
  • 3 Московская область 855
  • 4 Свердловская область 368
  • 5 Ростовская область 358
  • 6 Пермский край 299
  • 7 Краснодарский край 299
  • 8 Иркутская область 288
  • 9 Алтайский край 279
  • 10 Кемеровская область 250
  • 11 Челябинская область 249
  • 12 Ставропольский край 240
  • 13 Приморский край 237
  • 14 Новосибирская область 236
  • 15 Хабаровский край 225
  • 16 Ленинградская область 223
  • 17 Красноярский край 214
  • 18 Самарская область 208
  • 19 Нижегородская область 205
  • 20 Республика Башкортостан 204
  • 21 Тюменская область 198
  • 22 Омская область 198
  • 23 Тульская область 197
  • 24 Воронежская область 197
  • 25 Ярославская область 188
  • 26 Тверская область 186
  • 27 Волгоградская область 179
  • 28 Саратовская область 176
  • 29 Тамбовская область 175
  • 30 Амурская область 164
  • 31 Пензенская область 163
  • 32 Кировская область 156
  • 33 Калининградская область 152
  • 34 Брянская область 149
  • 35 Ханты-Мансийский автономный округ 143
  • 36 Владимирская область 141
  • 37 Архангельская область 137
  • 38 Калужская область 127
  • 39 Республика Бурятия 119
  • 40 Ивановская область 114
  • 41 Липецкая область 114
  • 42 Астраханская область 111
  • 43 Республика Дагестан 111
  • 44 Орловская область 108
  • 45 Белгородская область 106
  • 46 Мурманская область 103
  • 47 Республика Татарстан 103
  • 48 Томская область 101
  • 49 Новгородская область 90
  • 50 Курганская область 89
  • 51 Ульяновская область 87
  • 52 Республика Саха (Якутия) 86
  • 53 Кабардино-Балкарская Республика 83
  • 54 Забайкальский край 83
  • 55 Сахалинская область 80
  • 56 Вологодская область 79
  • 57 Рязанская область 78
  • 58 Республика Коми 77
  • 59 Псковская область 75
  • 60 Курская область 75
  • 61 Республика Карелия 74
  • 62 Севастополь 73
  • 63 Республика Северная Осетия-Алания 69
  • 64 Смоленская область 69
  • 65 Республика Ингушетия 68
  • 66 Оренбургская область 67
  • 67 Республика Адыгея 56
  • 68 Республика Хакасия 56
  • 69 Республика Крым 56
  • 70 Республика Мордовия 55
  • 71 Удмуртская Республика 55
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 52
  • 73 Чеченская Республика 48
  • 74 Республика Чувашия 44
  • 75 Ямало-Ненецкий автономный округ 38
  • 76 Костромская область 34
  • 77 Республика Марий Эл 33
  • 78 Камчатский край 23
  • 79 Республика Алтай 21
  • 80 Еврейская автономная область 19
  • 81 Республика Тыва 13
  • 82 Республика Калмыкия 11
  • 83 Магаданская область 7
  • 84 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 684 204 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Калмыкия 0,03%
  • 3. Республика Тыва, Республика Крым 0,04%
За последние сутки подтверждено 783 смерти
  1. Москва 68
  2. Санкт-Петербург 66
  3. Московская область 38
  4. Челябинская область 26
  5. Нижегородская область 25
  6. Алтайский край 25
  7. Красноярский край 24
  8. Республика Чувашия 19
  9. Ростовская область 18
  10. Свердловская область 18
  11. Иркутская область 16
  12. Волгоградская область 15
  13. Республика Коми 14
  14. Тульская область 13
  15. Краснодарский край 13
  16. Республика Дагестан 13
  17. Пермский край 13
  18. Новосибирская область 13
  19. Воронежская область 12
  20. Рязанская область 12
  21. Республика Башкортостан 11
  22. Самарская область 11
  23. Саратовская область 11
  24. Тюменская область 11
  25. Ивановская область 10
  26. Ставропольский край 10
  27. Ульяновская область 10
  28. Омская область 10
  29. Забайкальский край 10
  30. Липецкая область 9
  31. Вологодская область 9
  32. Калининградская область 9
  33. Республика Крым 9
  34. Республика Хакасия 9
  35. Брянская область 8
  36. Смоленская область 8
  37. Ярославская область 8
  38. Астраханская область 8
  39. Белгородская область 7
  40. Тверская область 7
  41. Ленинградская область 7
  42. Владимирская область 6
  43. Курская область 6
  44. Тамбовская область 6
  45. Севастополь 6
  46. Республика Татарстан 6
  47. Оренбургская область 6
  48. Пензенская область 6
  49. Кемеровская область 6
  50. Мурманская область 5
  51. Чеченская Республика 5
  52. Ханты-Мансийский автономный округ 5
  53. Республика Бурятия 5
  54. Приморский край 5
  55. Костромская область 4
  56. Новгородская область 4
  57. Псковская область 4
  58. Республика Адыгея 4
  59. Кабардино-Балкарская Республика 4
  60. Республика Карелия 3
  61. Республика Марий Эл 3
  62. Республика Мордовия 3
  63. Амурская область 3
  64. Хабаровский край 3
  65. Сахалинская область 3
  66. Архангельская область 2
  67. Республика Калмыкия 2
  68. Удмуртская Республика 2
  69. Кировская область 2
  70. Курганская область 2
  71. Томская область 2
  72. Республика Саха (Якутия) 2
  73. Орловская область 1
  74. Ненецкий автономный округ 1
  75. Республика Ингушетия 1
  76. Республика Северная Осетия - Алания 1
  77. Республика Алтай 1

За весь период по России умерло 317 687 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 216 человек
  1. Москва 2692
  2. Санкт-Петербург 2576
  3. Воронежская область 1274
  4. Самарская область 912
  5. Московская область 846
  6. Пермский край 679
  7. Ставропольский край 665
  8. Краснодарский край 648
  9. Пензенская область 648
  10. Хабаровский край 639
  11. Ленинградская область 634
  12. Омская область 499
  13. Свердловская область 495
  14. Нижегородская область 474
  15. Томская область 437
  16. Смоленская область 386
  17. Астраханская область 379
  18. Саратовская область 376
  19. Владимирская область 372
  20. Волгоградская область 357
  21. Амурская область 348
  22. Ростовская область 336
  23. Кемеровская область 335
  24. Челябинская область 334
  25. Ярославская область 327
  26. Республика Коми 321
  27. Ханты-Мансийский автономный округ 319
  28. Республика Башкортостан 309
  29. Забайкальский край 298
  30. Новосибирская область 291
  31. Кировская область 274
  32. Красноярский край 251
  33. Мурманская область 250
  34. Тверская область 249
  35. Архангельская область 243
  36. Иркутская область 242
  37. Алтайский край 235
  38. Республика Татарстан 229
  39. Приморский край 205
  40. Республика Бурятия 197
  41. Удмуртская Республика 183
  42. Тульская область 180
  43. Оренбургская область 169
  44. Калининградская область 155
  45. Республика Мордовия 155
  46. Липецкая область 154
  47. Белгородская область 144
  48. Рязанская область 131
  49. Брянская область 125
  50. Тамбовская область 124
  51. Сахалинская область 120
  52. Ямало-Ненецкий автономный округ 115
  53. Калужская область 108
  54. Вологодская область 108
  55. Ивановская область 103
  56. Республика Карелия 103
  57. Карачаево-Черкесская Республика 98
  58. Курганская область 96
  59. Курская область 95
  60. Севастополь 94
  61. Республика Северная Осетия - Алания 91
  62. Республика Дагестан 84
  63. Кабардино-Балкарская Республика 78
  64. Ульяновская область 75
  65. Республика Саха (Якутия) 70
  66. Республика Чувашия 60
  67. Тюменская область 59
  68. Республика Крым 55
  69. Республика Ингушетия 55
  70. Камчатский край 55
  71. Новгородская область 53
  72. Чеченская Республика 50
  73. Республика Хакасия 50
  74. Псковская область 37
  75. Республика Тыва 31
  76. Орловская область 28
  77. Республика Адыгея 28
  78. Республика Марий Эл 28
  79. Республика Калмыкия 21
  80. Магаданская область 21
  81. Республика Алтай 20
  82. Костромская область 14
  83. Еврейская автономная область 7
  84. Чукотский автономный округ 3
  85. Ненецкий автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 732 018.

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