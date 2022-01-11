Житель Южно-Сахалинска погиб при взрыве газа в жилом доме

На первом этаже пятиэтажного дома в Южно-Сахалинске произошел взрыв газа. Погиб один из жителей. Эвакуировали шесть человек, в том числе ребенка.

"Улица Южно-Сахалинская, 19. Произошел хлопок газа", - рассказали в пресс-службе областного правительства РИА Новости.

В квартире, где случился взрыв выбило два окна и дверь.

На месте происшествия работают сотрудники МКУ "Управление по делам ГО и ЧС", а также пожарные, полицейские и медики. О случившемся сообщили мэру города Сергея Надсадину.

Представители регионального главка МЧС уточнили, что дом не был газифицирован. Открытое горение ликвидировали на площади в 15 квадратных метров.