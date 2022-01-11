В Башкирии будут судить риелтора, лишившего сироту жилья

55-летняя жительница Ишимбайского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, повлекшем лишение права сироты на жилье.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в 2011 году женщина была риелтором и приобрела 2/3 доли в двухкомнатной квартире у неблагополучной семьи. Оставшаяся треть принадлежала несовершеннолетнему, который в это время воспитывался в детском доме. В 2013 году сироте исполнилось 18 лет, и женщина уговорила молодого человека подписать документы на продажу своей доли, пообещав приобрести взамен комнату в общежитии. По версии следствия, после регистрации сделки сирота не получил ни денег, ни жилья, а 362 тысячи рублей, полученные от реализации доли, риелтор оставила себе.

- Обвиняемая не признала вину в совершении преступления, - уточнили в прокуратуре Башкирии.

Кстати, сейчас бывший риелтор отбывает наказание в колонии за совершение аналогичных преступлений.