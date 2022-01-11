В Кировской области обнаружили тело ребенка с ножевыми ранениями

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка.

Мертвого пятилетнего мальчика с ножевыми ранениями обнаружили в одном из домов Оричевского района. Рядом находилось тело его отца без видимых признаков насильственной смерти, квартира оказалась закрыта изнутри, сообщили в региональном СК.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Нововятского межрайонного следственного отдела и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела дело взято под контроль и прокуратурой области.