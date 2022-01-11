В Нижегородской области бабушка убила двухлетнего внука

В Нижегородской области 62-летнюю женщину подозревают в убийстве двухлетнего внука. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по региону.

Тело мальчика было обнаружено днем 9 января возле дома по улице Центральный микрорайон города Выкса. В качестве подозреваемой была задержана бабушка ребенка.

По версии следствия, накануне вечером нетрезвая женщина, находясь на кухне своей квартиры на 5 этаже, выбросила на улицу через окно своего маленького внука. Ребенок упал в сугроб. Как показала судебно-медицинская экспертиза, мальчик умер от переохлаждения.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела об убийстве малолетнего продолжается. Известно, что бабушка и родители погибшего мальчика на профилактических учетах не состояли.