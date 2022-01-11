В Нижегородской области нашли останки девочки, пропавшей 8 лет назад

В лесополосе поселка Гидроторф Нижегородской области были найдены останки девочки, пропавшей в июне 2013 года. Возобновлено расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка.

Как сообщает СК по региону, 13-летняя девочка с особенностями развития ушла из дома в поселке Гидроторф Балахнинского района 21 июня 2013 года. С тех пор ее никто не видел.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту пропажи ребенка. Девочку безуспешно искали и сотрудники правоохранительных органов, и волонтеры. Предварительное расследование по уголовному делу было приостановлено в 2015 году, но поиски не прекращались.

Осенью 2021 года в лесополосе поселка были найдены костные останки человека. Судебно-медицинская экспертиза не нашла повреждений криминального характера. Родственники опознали одежду, в которой была пропавшая девочка.

Назначена молекулярно-генетическая экспертиза, которая точно определит, принадлежат ли найденные останки пропавшей девочке.