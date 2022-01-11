В Перми научились получать экологичное топливо из биогенных отходов

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала технологию, с помощью которой из отходов можно получить экологичное топливо.

В частности, новая технология позволяет отсортировать в общей массе отходов все опасные компоненты, например, такие как пластик и батарейки. Оставшиеся биогенные отходы, среди которых пищевые и растительные фрагменты, макулатура, натуральные ткани и дерево, предполагается высушивать и измельчать. В дальнейшем полученный материал можно будет использовать как биотопливо.

- Наша технология позволит максимально использовать ресурсный потенциал отходов, чтобы сократить их захоронение и снизить негативное влияние на окружающую среду. Кроме того, она соответствует критериям углеродной нейтральности и оказывает минимальное воздействие на климат. Переработка биогенных отходов представляет собой природоподобный подход: в процессе образуются те вещества, которые традиционно попадают в окружающую среду в результате естественных циклов, - пояснил проректор по науке и инновациям ПНИПУ, доктор технических наук, профессор Владимир Коротаев.

В настоящее время новая технология уже используется на базе лабораторного комплекса глубокой оптико-механической сортировки потоков отходов и материалов ПНИПУ. Она обеспечивает более полную переработку отходов, снижая их количество на 30 процентов.