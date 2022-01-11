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11.01.2022 12:50
Рубрика: Общество

В Удмуртии собрали новогодний урожай клубники

Текст: Оксана Ильина
Российская газета - Экономика Поволжья № 2(8651)
В Удмуртии собрали новогодний урожай клубники. Сладкий бизнес организовал молодой предприниматель Сергей Мамаев. Ягоду он выращивает в теплице и пока только для себя. Стать фермером повара и кондитера заставил дефицит качественного и красивого "расходного материала".
Ралина Мамаева опыляет растения с помощью кисти для макияжа. Фото: Оксана Ильина/РГ Ралина Мамаева опыляет растения с помощью кисти для макияжа. Фото: Оксана Ильина/РГ
Ралина Мамаева опыляет растения с помощью кисти для макияжа. Фото: Оксана Ильина/РГ

На улице - серьезный минус, а в теплицах - стабильные плюс 20. Теплый пол, яркий свет, оптимальная влажность. Ни одна из жительниц этого стеклянного дома не сможет пожаловаться на отсутствие внимания. Под контролем фермера Сергея Мамаева каждый куст клубники и каждая ягода.

- Мы используем систему микрополива, - рассказывает Сергей. - У каждого куста своя квартира и свой водопровод. Это обеспечивает равномерный полив растений, а значит и хороший урожай.

Фото: Михаил Карпов
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Нынешняя зима стала для 650 кустов клубники первой. И хотя уже были холода за минус 20, все живы-здоровы. Рассаду специально привезли в Удмуртию с Апеннинского полуострова. Доставляли по воздуху, поддерживая температуру минус два градуса. "В таких условиях растения будто спят, их можно перевозить на дальние расстояния", - поясняет Сергей. Сорт он выбирал специальный - малолиственный и многоягодный. И, кажется, не ошибся.

- Производство у нас непрерывное - добавляет Ралина, жена Сергея. - Одна часть теплицы плодоносит, вторая отдыхает. С каждого куста здесь можно собрать до 2 килограммов ягод, хотя это, конечно, идеальный вариант. Тепличная итальянская клубника дама капризная, но отвечает на заботу отменным урожаем.

Ралина вооружена кистью для макияжа, но использует ее не по назначению. Зимой нет пчел, а опылять растения нужно - и для этого прекрасно подходит аксессуар индустрии красоты. Главная задача - не обойти никого вниманием. Хозяйка, действительно, обходит каждый куст, каждый цветок, поскольку считает: чем лучше опылить, тем красивее будет ягода.

А красивой ягода быть обязана. Ее главное предназначение - украшать торты, пироги и пирожные. Основной бизнес семьи Мамаевых - сеть кондитерских. Устав от постоянных поисков качественной ягоды, Мамаевы решили: пора брать дело в свои руки.

- Сначала была пробная партия в обычной теплице, год экспериментировали, испытывали ягоды и себя, учились, смотрели, что и как. А потом уже взялись за дело серьезно, - вспоминает Сергей. - Сначала это было скорее хобби: клубнику я люблю с детства. А теперь постепенно превращается в нормальный бизнес.

Пока Мамаевы снимают урожаи только для собственных надобностей: "Такая клубника нужна самому", - шутит Сергей. Хотя перед Новым годом одолели звонками знакомые и незнакомые люди, предлагали за ягоды любые деньги.

Пока Сергей вынужденно отказывает. Но раз есть спрос - можно подумать над предложением. Он уже посматривает в сторону второй отапливаемой теплицы. И у голубики есть все шансы стать еще одной любимой ягодой фермера Мамаева.

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