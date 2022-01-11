Для устойчивого развития Красноярскому краю нужен резервный фонд

Губернатор Александр Усс обозначил основные направления социально-экономического развития Красноярского края в 2022 году и поставил соответствующие задачи на заседании президиума правительства региона.

Губернатор оценил прошедший год как прорывной, в первую очередь, по финансовым показателям: качественное исполнение бюджета позволило обеспечить рекордную финансовую базу на 2022 год, в том числе за счет значительных остатков на счетах края.

Кроме того, на ближайшие три года прогнозируется высокий уровень налоговых поступлений, благодаря чему край может рассчитывать на доходы около триллиона рублей.

"Имея в виду прогнозы на "красноярский триллион", необходимо уже сейчас начинать планировать и проектировать крупные стройки. А чтобы начать реализацию таких проектов без риска для текущих расходов, следует подумать о принятии закона о резервном фонде Красноярского края. Это поможет гарантировать устойчивость нашей финансовой системы независимо от внешних условий", - цитирует губернатора пресс-служба.

Глава региона отметил, что в 2022 году благоприятные условия позволят краю практически в два раза снизить госдолг по сравнению с 2017 годом, когда он составлял 104 млрд рублей. В то же время региону необходимо развиваться, повышая качество жизни людей за счет строительства и ремонта объектов социальной сферы, ЖКХ, дорог, благоустройства территорий, реализации других важных задач. Для этого предстоит пойти на федеральные заимствования - такие как получение инфраструктурных кредитов.

Губернатор поручил правительству края проработать возможность увеличения грантовой поддержки проектам малого и среднего предпринимательства, чтобы дать толчок бизнес-активности на местах. Александр Усс предложил главам городов и районов включиться в работу и подготовить на местах перечень проектов, претендующих на краевую поддержку.

В 2022 году продолжится подготовка к 400-летию Красноярска. Запланированные мероприятия выведут столицу края на новый уровень, в том числе благодаря модернизации транспортной системы города, ликвидации ветхого и аварийного жилья, благоустройству территории.

Председатель правительства края Юрий Лапшин представил план работы кабинета министров на предстоящий год. Общим направлением деятельности станет реализация стратегических решений, обозначенных губернатором.

В сфере бюджетной политики приоритетами станут сохранение финансовой сбалансированности, рост доходов и повышение эффективности расходов. Существенным блоком работы станет запуск проектов, поддержанных федеральным Правительством в рамках "инфраструктурного меню". В частности, регион получит первый транш средств, необходимых для строительства красноярского метрополитена. Ключевая текущая задача - получение положительного заключения госэкспертизы, что позволит приступить к подготовительным работам, переносу сетей и освобождению участков для размещения базовых и промежуточных строительных площадок метрополитена. Юрий Лапшин отметил, что в текущем году запланировано проектирование и строительство около ста объектов социальной инфраструктуры в территориях края.

В рамках новой госпрограммы "Комплексное развитие территорий Красноярского края" предстоит апробировать механизм МКПР (муниципальных комплексных проектов развития) для обновления инфраструктуры в городах и районах, которые разработали и защитили такие проекты в числе первых.

Новый большой блок задач появился с утверждением Комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Уже в этом году начнется работа по термостабилизации грунтов, капитальные ремонты инженерных сетей и разработка проектно-сметной документации для строительства нового жилья в северной столице края. В числе безусловных приоритетов остается выполнение мероприятий и достижение целей национальных проектов. Общий бюджет нацпроектов в крае увеличился в 2022 году до 35,8 млрд рублей (из них 21,4 млрд будут направлены из федерального бюджета). В том числе 2,4 млрд рублей выделены на масштабное благоустройство. В этом году преобразятся 34 общественных пространства и 116 дворов.

Наступивший год станет прорывным в решении вопроса обеспечения жильем детей-сирот. На строительство и приобретение жилых помещений предусмотрено 1,7 млрд рублей, еще 300 млн выделены на предоставление сертификатов на приобретение жилья. Кроме того, с учетом поручения губернатора направлен еще один миллиард рублей, за счет которого впервые за много лет в территориях края начнется строительство домов для работников бюджетной сферы и детей-сирот.