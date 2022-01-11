На Алтае неизвестные расстреляли табун из 53 лошадей

Полиция возбудила уголовное дело по факту расстрела табуна в Петропавловском районе Алтайского края. Неизвестные злоумышленники убили 53 лошади.

За помощью в правоохранительные органы обратился житель села Алексеевка. Он рассказал, что обнаружил своих лошадей мертвыми. Животные паслись между селами Солоновка и Камышенка. Однако кто-то расстрелял весь табун.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества", - сообщили "РГ" в УМВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели животных. Назначены все необходимые экспертизы и исследования.

Это уже не первый случай нападения на пасущихся лошадей. В прошлом году табун из восьми кобыл и одного жеребца был расстрелян в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.