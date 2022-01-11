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11.01.2022 10:35
Рубрика: Власть

Новую ледовую арену в Новосибирске возводят строго по графику

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Работы на крупнейшем инфраструктурном объекте региона - многофункциональной ледовой арене - не прерывались даже в новогодние праздники. Строители выполняют работы в соответствии с графиком.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

В министерстве строительства региона сообщили, что на объекте ведутся работы по остеклению фасадов, устройству фальцевой кровли на основной арене и универсальном тренировочном зале, монтаж систем отопления, дымоудаления, вентиляции, перегородок, а также началась заливка полов.

Фото: Татьяна Кравченко
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В конце декабря прошлого года к теплу была подключена малая тренировочная арена, сейчас здесь начались подготовительные работы для внутренней отделки помещений. Следующий этап - запуск тепла в универсальном тренировочном зале - планируется завершить до конца января. Затем на очереди - подача отопления в здание основной арены.

Реализация проекта строительства ледовой арены находится на контроле региональных властей, и им запланировано строительство не только шестиэтажного комплекса, но и обустройство подъездных путей, открытие станции метро "Спортивная", сооружение поверхностного водоотвода с территории и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста, реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа "Наутилус", благоустройство прилегающей территории.

Справка "РГ"

Строительство арены ведется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". На ней пройдут матчи Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Площадь комплекса составит 55 тысяч квадратных метров, на основной арене смогут разместиться 10,5 тысячи зрителей.

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