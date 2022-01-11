Сибирские ученые расшифровали структуру человеческого белка

Новосибирским ученым впервые в мире удалось получить структуру человеческого варианта белка hNEIL2.

Этот белок отвечает за стабильность генома и восстанавливает поврежденные участки ДНК. По словам ученых, исследование его структуры поможет в борьбе с онкологическими и нейродегенеративными заболеваниями.

Белок hNEIL2 был открыт в 2002 году и с этих пор вызывает большой интерес у исследователей. Однако расшифровать его структуру до сих пор не удалось никому.

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН смогли получить структуру hNEIL2 с помощью метода масс-спектрометрии, где водород заменяется на дейтерий, что позволяет исследовать структуры белков в растворе.

Открытие сибиряков должно дать толчок отечественным исследованиям по структурной биологии

- Человек - фабрика химических реакций. Как только мы узнаем структуры белков, которые проводят ту или иную реакцию, мы можем начинать ее регулировать, - рассказывает руководитель Объединенного центра геномных, протеомных и метаболомных исследований ИХБФМ СО РАН, кандидат химических наук Владимир Коваль.

По данным ученых, на знании о структуре белков созданы современные обезболивающие и большинство новых противовирусных препаратов. В их числе два низкомолекулярных ингибитора ферментов коронавируса, которые в ближайшее время должны быть одобрены к применению в Европе. Благодаря структурной биологии человечеству также практически удалось победить гепатиты С и B.

В настоящее время ученые продолжают работы по расшифровке структуры hNEIL2, чтобы иметь четкое представление о том, как выглядит белок, какова его структурная укладка и как он расположен в пространстве.