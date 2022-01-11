В Новосибирской области восстановят систему вытрезвителей

По словам главного внештатного специалиста психиатра-нарколога областного минздрава Ольги Кормилиной, с начала года в силу вступил федеральный закон, который дает регионам право создавать платные медицинские вытрезвители. Они могут быть открыты на основе государственно-частного партнерства, это позволит взимать плату с людей, оказавшихся в учреждении. При этом общие организационные правила работы вытрезвителей будет определять правительство страны.

Как отметила Ольга Кормилина, новосибирские власти намерены начать с малого и открыть по одному медвытрезвителю в правобережной и левобережной частях Новосибирска. О сроках реализации проекта пока не сообщается, однако, по словам специалиста, сейчас ведутся экономические расчеты. По предварительным оценкам, речь идет о значительных суммах. При этом к работе в учреждения могут быть привлечены и волонтеры.

- В настоящее время эти вопросы обсуждаются на уровне правительства Новосибирской области, - отмечает Ольга Кормилина. - Я считаю, что это необходимо потому, что употребление алкоголя может неадекватно сказаться на состоянии здоровья, особенно в зимнее время. В таком случае человека нельзя оставлять в таком опасном положении, ему необходимо помогать.

Напомним, ранее система вытрезвителей входила в структуру МВД, однако с 1 января 2012 года была из нее исключена. Ответственность за работу с людьми в сильном алкогольном опьянении легла на медучреждения, в том числе токсикологические и даже реанимационные отделения больниц. С улиц пьяных людей стали забирать работники скорой помощи.

- Это лица, которых стоит просто довести до дома или, если более тяжелая форма, организовать некое медицинское наблюдение. В результате фактическая медицинская помощь экстренная им не нужна, но силы скорой помощи отвлекаются на работу с этими гражданами, - говорит главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александр Балабушевич, поддержавший инициативу новосибирских властей.