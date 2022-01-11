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11.01.2022 10:09
Рубрика: Происшествия

В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

На территории Мошковского района Новосибирской области произошел пожар, обернувшийся трагедией. Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Екатерина Петрушина, в результате погибли женщина и двое детей.

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По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте работают сотрудники ведомства. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло в доме, рассчитанном на пятерых хозяев в рабочем поселке Станционно-Ояшенский. Сообщение о пожаре поступило в 10.28 по местному времени, на момент прибытия спасателей, в постройке горела одна из квартир, огнем также была охвачена кровля. Произошло частичное ее обрушение.

По предварительным данным, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Из дома самостоятельно эвакуировались десять человек, никто из них не пострадал. Один из покинувших здание мужчин указал, что в доме могли остаться женщина и двое ее внуков.

На локализацию открытого горения пожарным потребовалось 44 минуты, сейчас расчет спасателей продолжает проливать и разбирать обгоревшие конструкции.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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