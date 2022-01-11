В Томске разработали новый антибактериальный материал для имплантатов

Томские ученые создали новый композиционный керамический биоматериал, обладающий антибактериальным эффектом.

Он будет востребован в хирургии - для восстановления костных структур при различных дефектах, возникающих в результате травм, воспалительных процессов или после удаления новообразований.

Ежегодно в России проводится около 300 тысяч операций по эндопротезированию суставов. Однако нередко при имплантации керамических материалов возникают осложнения. Например, отторжение имплантатов и сопутствующие бактериальные инфекции. Чтобы минимизировать воспалительный процесс, на поверхность костного имплантата заселяют антибиотики или другие антибактериальные вещества. Но они снижают скорость заживления, вызывают резистентность к медикаментам и могут негативно влиять на клетки организма.

Томские ученые предложили модифицировать поверхность керамики супрамолекулой на основе антибиотика и бамбусурила.

- Эту молекулу впервые в мире синтезировали в 2011 году, но в России никто не занимается химией бамбусурила, - рассказывает младший научный сотрудник лаборатории нанотехнологий металлургии ТГУ Венера Лучшева. - Между тем эта молекула способна инкапсулировать в свою полость различные медицинские препараты и пролонгировано высвобождать их в организм.

Заселенная на поверхность имплантата молекула бамбусурила будет постепенно высвобождать антибиотик и медленно убивать нужные организмы. По словам ученых, с помощью этой технологии в имплантаты можно вводить не только антибактериальные вещества, но и различные противоопухолевые препараты.