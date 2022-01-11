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11.01.2022 14:28
Рубрика: Власть

Жителям Новосибирской области стала доступнее онкопомощь

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На базе Центральной городской больницы (ЦГБ) города Бердска в первый день после новогодних каникул начал работу новый центр амбулаторной онкопомощи (ЦАОП). О возможностях медучреждения рассказали губернатору Андрею Травникову. Также глава региона проконтролировал исполнение ранее данных поручений по реконструкции комплекса зданий городской больницы.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Андрей Травников отметил, что в течение последних четырех лет проводится работа по обновлению ЦГБ Бердска - в этом году вводится в эксплуатацию центр амбулаторной онкологической помощи с самым современным оборудованием, обладающим уникальными техническими параметрами.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Это еще один пример того, как наши медики в течение последних двух непростых лет пандемии проделывали огромную работу, решали сложнейшие технические, организационные вопросы по модернизации материальной базы. И это не просто обновление оборудования, это принципиально новые возможности для врачей и пациентов. То, что раньше можно было сделать только в Новосибирске, сегодня возможно непосредственно рядом со своим домом, в комфортных условиях, - сказал губернатор.

Пациенты могут пройти диагностику, лечение, а также получить телемедицинскую консультацию специалистов самого высокого уровня из любого уголка страны. И эти возможности дает то оборудование, которое сегодня устанавливают в больницах и поликлиниках.

В пресс-службе областного правительства подчеркнули, что ввод в эксплуатацию новых ФАПов, ЦАОПов, капремонт и переоснащение учреждений здравоохранения, поставка оборудования и медицинских автомобилей - задачи нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется под контролем регионального правительства.

По решению главы региона будут серьезно расширены возможности городской поликлинической помощи. Это сделано для усиления первичного звена, чтобы поликлиники привести в современный вид и ликвидировать дефицит их мощностей.

- Одно из таких решений, которое мы предварительно сегодня согласовали, касается района Белокаменного в Бердске - это размещение поликлинического отделения на негосударственных площадях. Такая возможность есть, это первый такой масштабный опыт. Сегодня коллеги проводят оценку экономической составляющей этого проекта. Если мы будем укладываться в нормативные цены, то этот проект будет в ближайшее время поддержан, - отметил Андрей Травников.

Справка "РГ"

ЦАОП - принципиально новое звено онкологической службы, самодостаточное подразделение, в котором есть все возможности для постановки диагноза. В Новосибирской области ЦАОПы уже работают на базе горбольниц №№ 1, 2, 11, Центра персонализированной медицины, в Ордынском, Татарском, Искитимском, Карасукском районах, на базе ЦГБ Бердска. Реализован первый этап организации ЦАОПов в районных больницах Тогучина, Барабинска и Черепанова. Всего до конца 2024 года таких центров будет 16.

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