Дагестан получил 891 млн рублей на реконструкцию энергетики

В Дагестане реконструируют систему ЖКХ после того, как на ежегодной пресс-конференции президента России журналист Магомед Магомедов рассказал о плачевном состоянии коммунальных сетей. По его словам, республику сотрясает энергетический кризис, а ресурсная инфраструктура сильно изношена.

Жители Дагестана не удивляются регулярным отключениям света, но не считают, что к этому стоит привыкать. Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

- Проблема не решается, потому что она зависит от коммерческих структур. Нужно ваше влияние, - обратился к главе государства Магомедов.

Владимир Путин обещал изучить проблему. "Я сейчас не могу ответить на каждый из вопросов, но могу представить, о чем идет речь. Мы разберемся", - заявил президент.

Это не первый случай, когда жители республики жалуются на трудности с коммунальными услугами. К примеру, в Махачкале свет отключают регулярно, даже при малейшем ухудшении погоды, а иногда и вовсе без причин. В республике часто происходят массовые случаи отравления людей водопроводной водой, а газовые сети работают на пределе возможностей.

По словам главы региона Сергея Меликова, проблемы коммунального и сетевого комплексов власти региона поднимали и ранее на федеральном уровне.

- Состояние сетей газо-, водо- и электроснабжения не позволяет обеспечить комфортные условия жизни для людей. Но эта ситуация сложилась не вчера, а в течение десятков лет. Сейчас мы наладили конструктивное взаимодействие с минэнерго РФ и руководством ресурсоснабжающих организаций, - сказал Меликов.

Он отметил, что в республике действует программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. За это время голубое топливо появится в 27 районах Дагестана - на работы направят 13 миллиардов рублей.

Кроме того, Меликов отметил, что "Россети" подготовили две программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса - для республики и Махачкалы.

Поддержку электросетевому комплексу Дагестана окажет правительство страны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить ПАО "Россети Северный Кавказ" 891 миллион рублей субсидий. На эти средства восстановят распределительные сети в Дагестане и приобретут спецтехнику для ремонтных бригад.

В филиале "Дагэнерго" - "Россети Северный Кавказ" заявили, что нынешнее состояние электросетевого комплекса в республике связано с нехваткой финансирования - нет средств не то что на развитие, но даже на текущий ремонт.

"Основные причины - недостаточность тарифных источников, а также низкая платежная дисциплина. На протяжении многих лет платежи предприятий ЖКХ составляют в среднем 12 процентов, населения - 80 процентов. На основании проведенного аудита из общего количества распределительных электрических сетей, которые обеспечивают электроснабжение потребителей, "Россети Северный Кавказ" эксплуатирует лишь 43 процента. Оставшиеся - это брошенные коммуникации или же сети, принадлежащие другим собственникам, которые не эксплуатируют их должным образом, а также сами числятся неплательщиками", - заявили в компании.

Тем не менее специалисты "Россетей" в 2022-2023 годах обновят оборудование и реконструируют объектов на 7,6 миллиарда рублей.

Другая проблема энергетиков Дагестана - неучтенное и бездоговорное потребление ресурса. И тут одни из рекордсменов - майнинг-фермы, которые работают в республике незаконно. В "Россети Северный Кавказ" отметили, что из-за желающих обогатиться криптовалютой регулярно происходят перепады напряжения. Это провоцирует технологические сбои и приводит к высоким потерям в сетях.

В Дагестане высокий уровень износа газовых сетей, 25 распределительных станций перегружены или работают на пределе проектной мощности

Со слов врио министра энергетики и ЖКХ Дагестана Ризвана Мурадова, отдельная программа на 3,5 миллиарда рублей предусмотрена для Махачкалы, где наибольшие проблемы с состоянием электросетей.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев согласен, что городское электросетевое хозяйство в плачевном состоянии, и считает, что выход из ситуации - консолидация с "Россетями". Если в республике в собственности энергокомпании около 90 процентов коммуникаций, то в Махачкале все наоборот. Электросетевой комплекс с 2015 года энергокомпания арендует, поэтому о модернизации речи не идет.

Ранее во время визита в Дагестан руководитель компании "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов, отвечая на вопрос корреспондента "РГ", заявил, что выкупить электросети в Махачкале не так-то просто.

- Мы готовы их приобрести, но собственник не может доказать свое право владения ими. Арендуя махачкалинские сети, мы несем в большей степени социальную нагрузку. Заложниками ситуации стали жители города, - ответил Иванов.

В последние годы в Дагестане регулярно происходят массовые отравления людей водопроводной водой, в основном страдают дети. Роспотребнадзор настоятельно советует не пить воду из-под крана. Дело в том, что общая протяженность водоводов и водопроводных сетей, нуждающихся в замене на территории региона, составляет более пяти тысяч километров. Отсутствуют очистные сооружения в Избербаше, Хасавюрте, Буйнакске, Дербенте, Кизляре, Дагестанских Огнях, Южно-Сухокумске. В некоторых городах нет даже канализационных очистных сооружений, а стоки сбрасываются в неизмененном виде.

Власти заявляют, что к 2024 году ситуация улучшится. В республике к этому времени спроектируют, а затем построят и реконструируют 110 объектов водоснабжения. Для этого Дагестану одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на 10,5 миллиарда рублей.

От Чиркейского водохранилища до Махачкалы проведут 73-километровый водовод. Так, исключат канал имени Октябрьской революции с водой низкого качества из системы водоснабжения республиканской столицы и соседних населенных пунктов, где живут больше 700 тысяч человек.

Не лучше обстоит ситуация с газоснабжением республики. По словам врио зампреда правительства региона Манвела Мажонца, в Дагестане высокий уровень износа газовых сетей, 25 газораспределительных станций перегружены или работают на пределе проектной мощности.

По его мнению, причины проблемы в том, что дочерние подразделения "Газпрома" не договорились между собой об условиях использования инфраструктуры Дагестана, и срок аренды истек еще в 2014 году. Поэтому тарифы на транспортировку газа у нас семилетней давности. А ведь это основной источник доходов газораспределительных организаций. Поэтому денег на ремонт сетей не хватает.

Дело сдвинулось с мертвой точки в декабре 2021 года. Республика и ООО "Газпром газораспределение Дагестан" заключили новый договор аренды газовых сетей.

Тем временем

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поручил завершить к концу 2022 года инвентаризацию государственного имущества в Дагестане, выявить бесхозные электрические и газовые сети и оформить их в собственность. "Газпром Межрегионгаз" совместно с республикой подготовит модель концессионного соглашения газораспределительных сетей для приведения их в нормативное состояние.

В январе правительство республики подпишет соглашение с минэкономразвития России. Документ касается устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана. Также вице-премьер дал поручение минфину РФ совместно с минэком и минэнерго найти источники финансирования программы повышения надежности электросетевого комплекса республики на 2022-2024 годы.

- Решение вопросов топливно-энергетического комплекса Дагестана является для правительства России на сегодняшний день приоритетом, - заявил Александр Новак.