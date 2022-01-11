На Ставрополье атаман занялся автотюнингом и строит детский клуб

Атаман Надеждинского хуторского казачьего общества Юрий Коломийцев - профессиональный модельер-конструктор, которого знают многие автомобилисты. Все дело в том, что Юрий может перекроить салон любой машины, будь то скромный ВАЗ или люксовый Ferrari. Автолюбители обращаются к мастеру, чтобы сделать машину индивидуальной и выделиться в общем дорожном потоке.

- Тюнинг добавляет интерьеру машины эксклюзивности, повышает комфорт и делает нахождение в авто максимально приятным, - рассказывает Юрий Коломийцев. - За шестнадцать лет моей практики накопилось много интересных случаев. К примеру, к 20-летию свадьбы муж заказал для жены отделку салона ее автомобиля из шкур... морских скатов - это выглядит как блестящее полотно, покрытое жемчужными бусинами разного размера. Крокодиловая кожа, необычные строчки и вышивки - в общем, вариантов украсить интерьер масса, все ограничивается только моей фантазией и финансовыми возможностями клиента. Важны технические составляющие. Какие бы у мастера ни были золотые руки, сейчас все швейные работы выполняются с помощью специального оборудования.

Мастер подчеркивает, что технологии пошива не стоят на месте. Если раньше узор на кожу он наносил с помощью линейки-лекала и мела, затем контур выстрачивал на обычной швейной машинке, то теперь для создания рисунка использует трафареты из тонкого пластика. Однако и этот способ устарел - на рынке появились промышленные машинки, которые по заданной программе делают фигурную строчку быстро и ровно. Правда, стоимость такого оборудования кусается - порядка миллиона рублей.

- Когда-то я мечтал о машинке, стачивающей кожу до толщины папиросной бумаги. Сейчас же это обязательный инструмент любого швейника, - добавляет он.

Первой пробной работой Юрия стал собственный ВАЗ-21099 в начале 2000-х годов. Тогда были модными уличные гонки, и ставрополец охотно в них участвовал. Естественно, знакомые и друзья обратили внимание на необычный вид его салона (со "звездным небом" на потолке) и просили сделать нечто подобное в их машинах.

Бюджетный вариант - обтяжка переднего и заднего сидений экокожей - обойдется в 40-45 тысяч рублей. А вот предельной цены нет - все зависит от финансовых возможностей автолюбителя

- В тот момент я занимался пошивом женской и мужской одежды, но подумал: почему бы и не попробовать? - вспоминает Юрий. - Арендовал помещение под автосервис в центре Ставрополя, в 2010 году мы провели тюнинг-фестиваль, потом я устроился начальником швейного цеха на станцию Mercedes-Benz. Чуть позже начал работать самостоятельно. Считаю большой удачей, когда любимое дело приносит еще и доход.

Бюджетный вариант - обтяжка переднего и заднего сидений экокожей с цветовым комбинированием - обойдется автолюбителю в 40-45 тысяч рублей. А вот предельной цены нет - все зависит от финансового положения автолюбителя. К примеру, обшить руль кожей аллигатора стоит 35 тысяч рублей. Что уж говорить об остальном салоне с приборной панелью, потолком и картами дверей.

Итоговая сумма складывается из сложности работ и цены материалов. Производители поясняют, что для обивки автосалонов используется специально обработанная кожа, которая лучше переносит ультрафиолет, перепады температур и устойчива к любой химии. Стабилен спрос на алькантару, или искусственную замшу, - симбиоз полиэфирных и полиуретановых волокон. Получили ее в 1970-х годах. По сравнению с натуральной замшей, которая склонна к засаливанию, алькантара при аналогичной фактуре со временем не теряет своей привлекательности. Да и по стоимости обошла далеко не самую дешевую кожу, поэтому искусственный материал можно видеть в салонах машин премиального уровня.

Однако ошибочно думать, что к освежению интерьера прибегают владельцы только дорогих иномарок. Среди постоянных клиентов Юрия есть те, кто вложил во внутреннюю отделку отечественных моделей по 250-270 тысяч рублей.

- В Ставрополе действуют много автоателье, и в каждом сложилась своя клиентская база. Лично ко мне едут из Чечни, Дагестана, Краснодарского края и даже из Москвы - в столице тюнинг стоит на порядок дороже. Так, мне однажды пригоняли Bentley Mulsanne - я перетянул салон за 600 тысяч. В Москве за эти же работы запросили в два раза больше, - говорит Юрий Коломийцев. - Рекламу я намеренно не даю, работает сарафанное радио. К тому же это избавляет от случайных людей, которые шумно заявляют о своих желаниях, а затем просто "сдуваются".

Внешний вид салона совсем не влияет на потребительские и ходовые качества машины, а вот на спрос - да. Юрий приводит множество примеров, когда машину покупали только из-за интерьера.

- Помню, мы полностью перешили клиенту салон Toyota Land Cruiser Prado - отделали его темно-коричневой кожей с оригинальной прострочкой и вместо аутентичного значка фирмы сделали свой из массива японской груши, - продолжает Юрий. - Автовладелец отправился в Кавминводы, и вдруг на светофоре его остановили ребята из Чечни, заглянули в салон. Чуть погодя они уже попросили его припарковаться - подошли, извинились и опять: "Можно посмотреть?" И тут же спросили: "Сколько хочешь за машину?" В ответ он предложил мой телефон, но те сослались на нехватку времени. В общем, сторговались на стоимости нового автомобиля этой марки в максимальной комплектации, а сверху еще дали 17 тысяч на такси до Ставрополя.

Часть заработанных средств Юрий Коломийцев вкладывает в развитие бизнеса - весной он собирается построить собственную автомастерскую. А часть - в работу военно-патриотического клуба для детей "Ратник".

Юрий - один из создателей молодой казачьей общины в селе Надежда Шпаковского муниципального округа. Вместе с единомышленниками на свои деньги он построил казачью управу со спортивным залом. Местная администрация финансовую помощь не оказывает, поэтому строительство затянулось. Сейчас в двухэтажном здании продолжаются отделочные работы - необходимо утеплить стены и провести газ. Однако школьники занимаются с инструкторами уже два года. И все это на безвозмездной основе.

Маленькие "ратники" летом совершают полевые выходы по живописным окрестностям, к примеру, на гору Острую, где, по историческим сведениям, стоял казачий пикет. А с марта казачата смогут пройти курсы вождения на специально приобретенном автомобиле ВАЗ.

"Железный" фестиваль

До пандемии на Ставрополье ежегодно проводились фестивали автотюнинга, собиравшие десятки тысяч зрителей и туристов. Одним из самых масштабных событий такого рода стал фестиваль под открытым небом в Невинномысске "Автошок", где на площадке выставлялись 450-500 редких и эксклюзивных автомобилей. В конкурсной программе определяли победителей в номинациях "Тюнинг отечественного автомобиля", "Тюнинг иностранного авто", JDM (тюнингованные оригинальные автомобили из Японии), "Ретро СССР", "Ретроиномарка", а также проводили соревнования внедорожников. По данным организаторов, аналогов подобному мероприятию по тематике и масштабам на юге России и Северном Кавказе нет.