На Ставрополье предложили изменить условия агрострахования

Ставропольские аграрии добиваются изменения условий агрострахования. По их мнению, нынешние механизмы себя не оправдывают, выплаты при потере урожая зачастую несопоставимы с убытками. Страховщики, в свою очередь, предлагают внимательнее читать договор перед тем, как его подписывать.

В 2021 году ставропольские аграрии застраховали 634 тысячи гектаров - 18 процентов всех посевных площадей региона. По предварительным подсчетам, страховые компании выплатят клиентам 845 миллионов рублей. В то же время страховщики получили около 1,9 миллиарда рублей, заявил ставропольский депутат Петр Коротченко. Причем половина этих денег - бюджетные, переданные компаниями по программе господдержки агрострахования. Получается, что компании выплатили пострадавшим аграриям вдвое меньше, чем заработали.

- Государство выделяет деньги на защиту сельхозпроизводителей, чтобы в периоды опасных природных явлений они могли выжить. В последние годы на это потратили десятки миллиардов рублей. Но эффект не соответствует понесенным затратам. Главная проблема в том, что убытки аграриев от опасных природных явлений несопоставимы с полученным возмещением, - заявил Коротченко.

Депутат также добавил, что на Ставрополье многие аграрии получили значительно меньшую страховую выплату, чем та, которая была указана в договорах. При этом отстаивать свои права в суде решилось меньшинство. В такой ситуации предприятия и фермеры стоят перед выбором: получить хоть какую-то компенсацию или обанкротиться сейчас и судиться годами.

Петр Коротченко считает, что в нынешнем виде государственная поддержка агрострахования не защищает фермеров, от которых зависит продовольственная безопасность страны, а лишь обогащает страховые компании. Чтобы исправить это, нужны изменения в законодательстве на федеральном уровне.

- Если речь идет о страховании с господдержкой, то должны быть жесткие неизменные условия. Споры вместо судов следует урегулировать межведомственным комиссиям из специалистов МЧС, экспертов-растениеводов, сотрудников минсельхоза. Они должны изучить, правильно ли действовал аграрий, в каких условиях он работал, а после решать, страховой это случай или нет. И данному решению необходимо подчиниться и аграриям, и страховщикам, - считает депутат.

На Ставрополье многие аграрии получили значительно меньшую страховую выплату, чем та, которая была указана в договорах. При этом отстаивать свои права в суде мало кто решился

Проблему обсуждали в краевой думе и на Общественном совете при региональном министерстве сельского хозяйства. Там решили отправить обращение в аграрные комитеты Госдумы и Совфеда РФ с предложением изменить законодательство в сфере агрострахования, в том числе разработать неизменный унифицированный договор.

По мнению председателя Общественного совета при министерстве сельского хозяйства Ставропольского края Николая Марченко, проблема недостаточных компенсаций кроется и в инфраструктуре региона.

- Нельзя однозначно сказать, что виноват кто-то один. Например, в крае недостаточно метеостанций, которые фиксируют чрезвычайные ситуации. Край разделен на четыре природно-климатические зоны, которые сильно отличаются друг от друга. Предположим, страховой случай происходит в Нефтекумском округе, а ближайшая метеостанция - в Буденновске. И там говорят, что ничего не зафиксировали. И тогда страховая компания не принимает этот инцидент к рассмотрению, потому что он не подтвержден, - пояснил Марченко.

Он считает, что популярность агрострахования выросла после введения господдержки. Кроме того, польза механизма стала очевидна в 2020 году. Тогда, по данным Национального союза агростраховщиков (НСА), из-за заморозков и засухи аграрии потеряли значительную часть урожая. Из 300 тысяч гектаров застрахованных посевов пострадало больше половины. НСА по просьбе минсельхоза организовал авансовые выплаты, и аграрии получили деньги на осеннюю посевную кампанию. Всего им заплатили 1,7 миллиарда рублей. Также в НСА замечают, что с января по ноябрь 2021 года максимальный объем выплат по агрострахованию с господдержкой поступил именно в Ставропольский край. Но там не согласны с претензиями предпринимателей.

- Аграрии часто жалуются, что выплата меньше, чем они рассчитывали. Обоснованность таких жалоб при проверке практически никогда не подтверждается. Сельхозпроизводители иногда недостаточно внимания уделяют предварительному анализу условий страхования. Это проблема, которая, прежде всего, требует более масштабной разъяснительной работы, - отметил президент НСА Корней Биждов.

Уровень страхования многолетних насаждений на Ставрополье невелик. Связано это с тем, что при выплате компенсации садоводам и виноградарям используют те же механизмы, что и при выплате зерноводам.

- В страховой компании владельцу сада нужно предоставить данные об урожае за последние три-пять лет. Но если сад заложен всего пару лет назад, то таких сведений просто нет, - поясняет руководитель ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. - Страховые компании в своих оценках ориентируются на среднюю урожайность по краю. Но в старых и обычных садах количество деревьев на гектаре в четыре раза меньше, чем в интенсивных, и урожайностью они не блещут. Однако из-за того, что их тоже принимают в расчет, возникают большие проблемы со страхованием новых многолетних насаждений. Нужны соответствующие изменения в законодательство.

По его мнению, нужно вводить систему, аналогичную той, что действует при выдаче субсидий. В ней присутствуют такие понятия, как классические, интенсивные и суперинтенсивные сады.

- Еще одна проблема - отсутствие понятия "потеря качества урожая". К примеру, сад побил град. Урожай остался тем же, но качество продукции сильно упало. Выращивалось премиальное яблоко, но в итоге его можно отправить только на переработку. В результате падает доходность предприятия, но по действующим нормам это не является страховым случаем, - посетовал Ширинов. - Так что здесь тоже нужны изменения.

Комментарий

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "Финам":

- Вполне вероятно, что в результате перехода от мультистрахования к страхованию отдельных рисков страховая премия снизилась. С позапрошлого года у аграриев появилась возможность выбора - от каких рисков страховаться, а какие не прописывать в договоре. При этом, по данным НСА, за первые 11 месяцев агростраховщики России выплатили компаниям и фермерам свыше 4,2 миллиарда рублей, что на 35 процентов превышает сумму выплат за весь 2020 год. Тогда она составила 3,1 миллиарда рублей.

Кстати

В России агрострахование с господдержкой в 2020 году стало самым быстрорастущим сегментом рынка. Тенденция сохранилась и в 2021 году. За первый квартал в стране застраховали 634,3 тысячи гектаров посевной площади, что в 44 раза больше, чем в прошлом году. По итогам 2021 года, как ожидают в минсельхозе РФ, площадь застрахованных сельхозугодий увеличится на 28 процентов, до 6,5 миллиона гектаров, застрахованное поголовье - на 17 процентов, до 9,5 миллиона условных голов, аквакультура - в четыре раза, до 8,5 тысячи тонн.