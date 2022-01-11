Популярность СКФО за пять лет выросла в 2,5 раза

Северный Кавказ переживает небывалый наплыв гостей. Ставропольский край стал одним из лидеров среди российских курортов по числу организованных туристов. Путешественники открыли для себя Дагестан и Ингушетию, на горнолыжных курортах аншлаг в новогодние каникулы. Турпоток по итогам года превысил показатели доковидного 2019-го.

- Сегодня Кавказ показывает очень хорошие темпы восстановления туризма, сравнимые по динамике с пляжными направлениями юга России, - заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Ассоциация туроператоров России отчиталась, что в 2021 году внутренний турпоток вырос практически на треть. Ставропольский край благодаря популярности Кавминвод оказался в списке лидеров вместе с Краснодарским краем, Крымом, Санкт-Петербургом и другими регионами, традиционно популярными среди отдыхающих. Уже в октябре количество гостей перевалило за миллион, а к концу года достигло примерно 1,3 миллиона. Примерно столько же человек посетили за год остальные курорты Северного Кавказа. В итоге их популярность за последние пять лет выросла в 2,5 раза.

На росте потока отдыхающих в СКФО сказался и бонус в виде туристического кешбэка. По специальной программе можно сэкономить до 20 процентов от стоимости путешествия. Например, часть суммы вернется за пользование услугами одного из 66 санаториев, 32 гостиниц и отелей на Ставрополье, 15 туроператоров.

Программа заработала в августе 2020 года. Ее цель - помочь туристической отрасли пережить сложные ковидные времена. В 2021 году туристы купили путевки на Ставрополье по программе кешбэка на 800 миллионов рублей.

- Край участвует в программе "Кешбэк за туры по России", доля региона в показателе по всей Российской Федерации составила 15 процентов. Путевок приобрели более чем на 800 миллионов рублей, что говорит о большом спросе, об интересе к региону и к Кавказским Минеральным Водам, - сказал министр туризма Ставропольского края Кирилл Реут.

О востребованности программы говорит тот факт, что Ростуризм уже заявил о ее продлении.

- Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи начнутся 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля, - сказала руководитель Агентства по туризму Зарина Догузова.

Отправиться в выгодное путешествие можно с первого дня нового сезона и до конца апреля. В Ростуризме напомнили, что это - низкий сезон, так что проблем с бронированием отелей и санаториев не возникнет. Но можно сэкономить и ближайшей осенью. Тогда планируется второй этап туристического кешбэка.

Между тем надо признать, что рост внутреннего туризма, в том числе на Северном Кавказе, происходит на фоне проблем с выездом за границу. Сейчас путешественникам доступно только 21 государство, куда операторы предлагают туры с регулярными или чартерными рейсами. В это число входит и несколько стран СНГ. Для сравнения: в 2019-м россияне могли отправиться на отдых в 81 страну. Снизилось и количество тех, кто планирует отдохнуть за границей, - с 12,7 миллиона человек в 2019 году до 7,5 миллиона в 2021-м.

Однако смогут ли конкурировать северокавказские курорты с зарубежными после открытия границ или ослабления антиковидных протоколов - вопрос острый. Одна из главных проблем туризма на Северном Кавказе - медленное развитие сервиса и инфраструктуры.

Особняком здесь стоит Ставрополье, которое вкладывает в ремонт и строительство средства курортного сбора. Несколько объектов уже преобразились, например Каскадная лестница и курортное озеро "30"ка" в Железноводске. В будущем проведут работы еще на 60 объектах. Ставропольские власти надеются, что курортный сбор после окончания эксперимента станет постоянной практикой в популярных у туристов городах Кавказских Минеральных Вод.