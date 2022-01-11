Ученые создают помощников с искусственным интеллектом

Будущее - за сервисными роботами, способными работать на парковках, в магазинах, на автомойках, в полях, на ликвидации ЧС. Они помогут потушить пожар, припарковаться в нужном месте, расставить товар на полках, проверить качество урожая. А приближают это будущее ученые Кабардино-Балкарского научного центра (КБНЦ) РАН.

- Робот - это на 90 процентов искусственный интеллект, который распознает образы, принимает решения, ориентируется в пространстве. У человека за все эти процессы отвечает мозг, - рассказал "РГ" кандидат технических наук, гендиректор КБНЦ РАН Залимхан Нагоев. - Мы выполнили опытно-конструкторскую разработку мультиагентного робота, который состоит из нескольких аппаратов, передвигающихся у линии лесных или полевых пожаров и передающих информацию о ситуации в штаб. Они также находят утечки опасных веществ и очаги возгораний.

В научном центре ориентируются на две темы - сервисная бытовая и сельскохозяйственная робототехника. Здесь создают "железных помощников" для уборки огурцов в открытом грунте и теплицах, а также модели, умеющие анализировать состояние посевов, бороться с вредителями, сорняками и болезнями. Однако они должны распознавать образы. Человек с этой задачей справляется легко, но его труд стоит дорого. Искусственный разум пока на такое не способен, так что кто первый разработает приемлемые интеллектуальные системы, получит преимущество на рынке.

Сейчас в научном центре создают робота-автомойщика. Это мобильная конструкция из двух агрегатных стоек и шарнирно соединенной с ними арки с манипуляторами и автономным энергетическим модулем. Автомойщик сам перемещается вдоль машины, открывает двери и чистит салон. Одна из последних перспективных разработок - робот-парковщик. Идея заключается в том, что человек в специальном приложении сможет оставить заявку на парковочное место, а робот его зарезервирует. И, когда автомобиль подъедет, "электорник" с помощью геолокации распознает машину и разблокирует место стоянки. Этот робот сейчас наиболее близок к продаже.

Также ученые занимаются роботом-ретейлером для супермаркетов, который сможет не только следить за наличием товаров на полках, но и расставлять их, он будет обладать сложным манипулятором. Торговым компаниям такой работник поможет сэкономить.

Робот-автомойщик сам сможет перемещаться вдоль машины, открывать двери и чистить салон

Недавно центр выиграл конкурс Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Деньги пойдут на разработку робота для анализа состояния кукурузных полей. За один проезд он сможет обследовать восемь - десять рядов, при этом не повреждая растения. Его задача - проверять около 20-30 гектаров посевов в день и оценивать с помощью видеокамер и специальных датчиков ситуацию с заболеваемостью, наличием сорняков и вредителей. Информация будет поступать в специальное облако, где ее проанализирует искусственный интеллект.

Учитывая, что на полях сотни тысяч растений, обычный агроном, конечно, не может проверить каждое, а робот на это способен. Аппарат из Кабардино-Балкарии еще и защитит посевы. На нем будет установлено оборудование для точечного опрыскивания.