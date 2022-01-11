В Дагестане автомобиль скорой помощи попал в тройное ДТП

В дагестанском городе Хасавюрте автомобиль "скорой" стал участником тройной аварии. В ДТП пострадали три человека, в том числе фельдшер медицинского учреждения.

По информации МВД по республике, 25-летний водитель Lada Granta не уступил дорогу проезжавшей на вызов машине скорой помощи. В результате медсестра, нарушитель ПДД и водитель третьего автомобиля с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

- Прокуратурой республики поставлены на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП, - уточнили в надзорном ведомстве.

В ГИБДД по РД проинформировали, что за прошлую неделю на территории региона произошло 20 дорожных инцидентов, в результате которых четыре человека, в том числе один ребенок, погибли, 26 получили ранения различной степени тяжести, среди них двое детей.