В Дагестане завели дело из-за смерти двух женщин от угарного газа

В Дагестане по факту смерти двух женщин в Хасавюрте от отравления угарным газом региональным СК возбуждено уголовное дело статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Проверка выявила, что неустановленное лицо самостоятельно произвело монтажные работы по установке настенного газового водонагревателя в ванной комнате одного из частных домов в Хасавюрте. При этом не был подключен дымоход для отвода угарного газа.

9 января в процессе эксплуатации газовой колонки произошло скопление угарного газа, в результате чего от отравления скончались 90-летняя и 64-летняя женщины.

"В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и установление виновного лица", - проинформировал Следственный комитет Дагестана.