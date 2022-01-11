В Калининградской области ФСБ изъяла крупную партию "синтетики"

Канал поставки наркотиков в Калининградскую область перекрыли сотрудники регионального управления ФСБ в ходе спецоперации.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, двое граждан России намеревались сбыть на территории региона наркотическое средство α-пирролидиновалерофенон массой более одного килограмма, что является особо крупным размером. Этот синтетический психостимулятор в виде белого кристаллического порошка производится в подпольных нарколабораториях.

Оба наркодельца задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование преступления продолжается.