Калининградскому бизнесу увеличат компенсации на привлечение кадров

Более чем на треть увеличится финансирование региональной программы релокации кадров в Калининградской области, призванной помочь в ликвидации дефицита высококвалифицированных специалистов в регионе. Теперь компании, приглашающие на работу высококвалифицированных специалистов из других регионов, могут получить компенсацию в размере 800 тысяч рублей, а в отдельных случаях - до полутора миллионов рублей. Ранее калининградские предприятия могли претендовать на сумму 522 тысячи рублей.

Претендовать на возмещение расходов по программе релокации кадров могут работодатели из инжиниринга, IT-сферы, радиоэлектронной промышленности и сельского хозяйства. Фото: Елена Нагорных/РГ

Эти средства помогут работодателям компенсировать затраты на переезд сотрудника, а также погасить часть его расходов на приобретение жилья, включая ипотеку.

Однако претендовать на возмещение расходов могут далеко не все компании. В приоритете - инжиниринг, IT-сфера, радиоэлектронная промышленность и сельское хозяйство. Именно предприятия этих отраслей заявляли о необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов из других регионов страны. Кроме того, воспользоваться программой релокации кадров могут участники национального проекта "Производительность труда".

Столь существенное увеличение объемов финансирования, по словам экспертов, продиктовано реализацией на территории региона крупных высокотехнологичных инвестиционных проектов, серьезной конкуренцией между востребованными специалистами на межрегиональном рынке труда, что вынуждает бизнес предлагать более выгодные условия перспективным работникам. Есть и более "земные" причины, такие как рост цен на недвижимость и логистические расходы.

Несмотря на привлекательные условия, программа в целом не снискала большой популярности. Об этом говорит статистика. Программу повышения мобильности трудовых ресурсов запустили в Калининградской области в прошлом году. Тогда за получением финансовой поддержки обратились две компании. На компенсацию расходов, связанных с привлечением специалистов из других субъектов страны, региональное правительство выделило 5,4 миллиона рублей.

Все документы для вступления в программу находятся в открытом доступе, однако разобраться в них непросто, нет внятного алгоритма действий

В общей сложности на работу были привлечены 32 специалиста из 20 регионов России. В текущем году потребности бизнеса закроют еще 20 приглашенных работников. Таким образом, за два года работы в калининградские компании пришли работать чуть более 50 высококвалифицированных специалистов, что явно не восполняет кадровый дефицит в регионе.

Среди основных минусов программы релокации местные предприниматели выделяют высокий порог входа, затянутые сроки получения компенсации, обилие отчетности и порой отсутствие обратной связи.

- Все документы для вступления в программу находятся в открытом доступе, однако разобраться в них непросто, нет внятного алгоритма действий, - отметила руководитель некоммерческого IT-сообщества Google Developers Group Kaliningrad Мария Круглова. - Процесс сдачи отчетности сложен и многоэтапен. Объемы документации настолько большие, что этим должен заниматься отдельный специалист, которого небольшие компании часто не могут себе позволить. Бывали случаи, когда представители IT-сообщества подавали заявку на участие в программе через официальный сайт, однако после этого не получали никакой обратной связи. Сама система в целом довольно сильно бюрократизирована, что ведет к затягиванию сроков. Для нашей отрасли это критично, поскольку конкуренция на рынке труда в IT-сфере крайне высока. На мой взгляд, программе релокации нужно сместить акцент с компании на непосредственно специалиста, который хочет переехать в Калининградскую область и найти здесь хорошую работу.

Массовость не является главным приоритетом релокации, подчеркнули в правительстве региона.Важно в первую очередь удовлетворить потребности бизнеса в квалифицированных кадрах. По сути, речь идет об уникальных, единичных специалистах с высоким уровнем компетенций, поэтому назвать программу релокации массовой априори невозможно.

Справка "РГ"

800 тысяч рублей по программе релокации кадров можно потратить на определенные цели. 300 тысяч рублей на одного работника - для возмещения транспортных расходов по переезду работника и членов его семьи и провозу личного имущества, на профессиональное обучение, приобретение предметов бытового обслуживания, наем или аренду жилого помещения, консульский сбор при оформлении шенгенской визы.

500 тысяч рублей на одного работника можно пустить на возмещение затрат, связанных с приобретением жилья, в том числе по договору ипотечного кредитования.

Сроки получения компенсации после принятия специалиста на работу ранее составляли шесть месяцев, сейчас - три месяца.

Цифра

16,4 тысячи специалистов, по данным Калининградстата, готовы принять на вакантные должности организации и предприятия Калининградской области.