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11.01.2022 12:35

Круглогодичную автомагистраль из НАО в Коми завершат к 2023 году

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 2(8651)
Из Ненецкого автономного округа в Республику Коми ведут первую круглогодичную стационарную дорогу. При ее строительстве учитывают новые технологии для работы в вечной мерзлоте, чтобы была обеспечена качественная связь с "большой землей".
Фото: Инфографика "РГ" / Алексей Стригин / Анна Дурова Фото: Инфографика "РГ" / Алексей Стригин / Анна Дурова
Фото: Инфографика "РГ" / Алексей Стригин / Анна Дурова

До сегодняшнего дня два субъекта Северо-Западного федерального округа, а конкретно - города Нарьян-Мар и Усинск, связывает только зимняя сезонная дорога. И это единственная магистраль, которая дает выход НАО к остальным территориям России.

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Круглогодичную стационарную дорогу начали строить еще с 1985 года. Ее протяженность - 217 километров. В 2019 году она попала в проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Чтобы завершить работы, нужно 12 миллиардов рублей.

Как отмечают специалисты, дорога важна для НАО. Это в первую очередь будет сказываться на снижении стоимости завозимых сюда товаров. По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, любая автомобильная магистраль - это всегда улучшение качества жизни населения.

Новая трасса позволит развиваться не только Ненецкому автономному округу, но и всему Русскому Северу, даст возможность реализовать транзитный потенциал данной части страны.

Вся стройка разбита на участки. Протяженность недостроенных отрезков составляет 39,2 километра. В настоящее время ведут поэтапное возведение первого и второго участков. На дороге работают более 500 единиц различной техники, порядка полутора тысяч рабочих. В планах подрядной организации завершить строительство всей трассы к 2023 году, опередив график на полтора года.

Новая трасса позволит развиваться Русскому Северу, даст возможность реализовать его транзитный потенциал

Активно поддерживают строительство автомобильной дороги и в Республике Коми. Здесь еще три года назад приняли решение о вхождении в концессию для строительства дороги до Нарьян-Мара. До 2025 года Коми должна была платить ежегодно полтора миллиарда рублей. Это оказалось серьезным обременением, которое тянуло регион назад. Поэтому власти нашли возможность и погасили долг в 3,4 миллиарда рублей досрочно, а 2,4 миллиарда сэкономили. Целый год вели переговоры с концессионером при содействии федерального правительства. И договорились.

- Надо разложить проект по источникам финансирования с учетом будущих изменений. Мы предусмотрим мероприятия эксплуатационного характера, которые появятся, чтобы к определенному сроку у нас был транспортный комплекс, решающий сразу несколько задач. Эта дорога окажет положительное влияние на развитие всего Русского Севера. Мы это понимаем и в этом направлении будем работать, - прокомментировал глава Федерального агентства Роман Новиков.

В НАО малому и среднему бизнесу выплатят финансовую помощь

Вокруг трассы начнут формировать и дорожный комплекс, что поспособствует развитию индивидуального предпринимательства как Ненецкого автономного округа, так и Республики Коми.

Между тем

А пока в НАО ищут подрядчика для обустройства и содержания зимника Нарьян-Мар - Усинск. Контракт подпишут на один год. Протяженность зимника сократится на 22 километра и составит 33 километра. Ширина проезжей части - шесть метров, а ширина полотна зимней дороги - девять метров. Расчетная скорость движения - от 30 до 50 километров в час.

В администрации округа напоминают, что зимняя автомобильная дорога на Усинск - единственная трасса, которая связывает территорию НАО с железной дорогой и автомагистралями России. Ежегодно работы по сооружению зимника в НАО начинаются с приходом морозов. За время работы автодороги в НАО из регионов завозят продукты питания, одежду, лекарства, стройматериалы.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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