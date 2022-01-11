Ленобласть заняла 17 место в рейтинге регионов-экспортеров продукции АПК

С 2022 года в полной мере заработает государственная поддержка льготного лизинга в сфере сельского хозяйства. Министерство промышленности РФ в середине декабря официально утвердило перечень оборудования и техники, которые будут доступны сельхозпроизводителям, он включает почти 50 позиций, охватывающих все сферы сельского хозяйства - от выращивания злаковых культур и животноводства до пищевого производства и упаковки.

Программа льготного лизинга входит в пакет мер по государственной поддержке отечественного агропрома и наращиванию экспорта. Федеральный проект "Экспорт продукции АПК" включает в себя в том числе стимулирование производства масличных культур, обеспечение закупки топлива по льготным ценам для рыболовецких компаний, а также все необходимое для продвижения продукции на иностранных рынках - от сертификации до регистрации интеллектуальных прав за рубежом.

Наиболее перспективными для российского агропрома сейчас являются рынки Китая и всей Юго-Восточной Азии, а также Африки и Ближнего Востока. Как рассказал начальник управления отраслевого развития Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт" Виталий Нагалин, в Китае, Вьетнаме, Египте уже даже работают дегустационно-выставочные павильоны, которые позволяют местным дистрибьюторам ближе познакомиться с продукцией из России.

Однако этими магистральными направлениями дело не ограничивается. По данным правительства Ленинградской области, в течение 2021 года поставки были сделаны в 32 страны мира, в их числе Швейцария, Армения, Сербия, Казахстан, Азербайджан, Италия, Литва, Латвия, Чехия, Германия, Швеция, Испания, Белоруссия, Финляндия, Турция, Великобритания, США.

Наиболее перспективными для российского АПК являются рынки Китая, Азии, Африки и Ближнего Востока

При этом специалисты особо отмечают, что наращивание несырьевого экспорта происходит в условиях жесточайшей конкуренции. Поэтому меры государственной поддержки внедряются не только на федеральном, но и на региональном уровне. Например, Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог 13 областным производителям с размещением на электронных торговых площадках, таких как Alibaba, Europages, DTAD, Epinduo, eBay. В этом году контракты с иностранными партнерами смогли заключить более 70 компаний, 26 из них раньше никогда не вели внешнеэкономической деятельности.

Главной проблемой на этом пути сами предприниматели считают довольно серьезные административные барьеры. Во-первых, практически отсутствуют меры помощи начинающему бизнесу - все финансовые инструменты завязаны на хорошую кредитную историю, определенный массив выручки или оборотных средств. А во-вторых, иногда сбор необходимого пакета документов для получения компенсации расходов, связанных с экспортной деятельностью, становится настоящим квестом - условия игры меняются прямо в процессе.

Однако показатели, которые представляет Ленобласть, демонстрируют, что это может быть сложно, однако возможно. В 2021 году двадцать малых и средних предприятий региона получили в общей сложности 35,2 миллиона рублей. Уже в конце декабря - два предприятия деревообрабатывающей отрасли из Всеволожского района, а также производитель ягод и грибов из Лужского района.

- С помощью субсидии компании смогут покрыть 90 процентов экспортных затрат, которые были произведены в предыдущие два года, - рассказали в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. - Чаще всего это расходы на транспортировку продукции и затраты на декларирование товаров.

По данным "Агроэкспорта", Ленинградская область занимает 17-е место среди российских регионов по объему экспорта продукции АПК. В 2020 году субъект поставил продовольственные товары в 66 стран мира на сумму 397,5 миллиона долларов. Однако на современном рынке продовольствия уже недостаточно только традиционных методов продвижения. К примеру, отмечает президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов, из-за заградительных пошлин практически невозможно зайти в страны Евросоюза. Однако мукомолы одной из бывших республик СССР нашли интересное решение: построили мельницу в Португалии и стали завозить на нее свою пшеницу - получили новый рынок сбыта размером с Европу. То есть создание собственных производств за рубежом в определенных ситуациях может быть оправданно.

Значительное внимание весь мир сегодня уделяет органической продукции и товарам с географическим указанием и наименованием места происхождения. В поисках потенциальных партнеров российские производители могли бы участвовать в выставках как профессиональные посетители, ведь им могут быть интересны не только экспорт своей продукции, но и закупка компонентов (чай, орехи). Такая "дальняя разведка" - при условии, что государство возьмет на себя часть расходов - могла бы существенно расширить географию российского экспорта. Однако подобные меры лучше всего было бы прописать в законе. Но проект закона о поддержке экспорта уже несколько лет лежит в Госдуме.