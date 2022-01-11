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11.01.2022 13:44

Народный бюджет Поморья испытают в новых округах

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 2(8651)
В 2022 году на инициативное бюджетирование Архангельской области впервые выделены "самостоятельные" средства - их объем составит более 30 миллионов рублей. В основном они будут направлены в муниципальные округа, которые создаются в Поморье.

Напомним: в 2020 году Госдума утвердила законодательную базу для инициативного бюджетирования, которая подтверждает право граждан создавать комфортные условия для жизни самостоятельно. Оно распространяется на благоустройство территории, мероприятия в сфере культуры, поддержание общественного порядка и многие другие "вопросы местного значения".

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Если сказать простыми словами: теперь каждый житель города или деревни может придумать собственный проект, вынести его на общественное обсуждение земляков и получить финансовую поддержку. Хотя практика эта не новая - до вступления закона в силу она применялась в 68 регионах России. Но теперь народное бюджетирование действует по всей стране на совершенно законных основаниях, при этом каждый регион устанавливает собственные требования к содержанию, порядку выдвижения, а также отбору народных инициатив.

Создатели закона рассчитывали, что он поможет укрепить уже действующие народные практики - в первую очередь территориальные общественные самоуправления (ТОС). Вместе с тем территориальное самоуправление на местах вынуждено теперь конкурировать с другими объединениями граждан.

В Архангельской области движение ТОС действует около 25 лет - ежегодно в Поморье за опытом приезжают десятки активистов из других регионов страны. Территориальное общественное самоуправление работает в большинстве муниципальных образований области - всего здесь зарегистрировано несколько сотен ТОС.

В Архангельской области движение ТОС действует около 25 лет

Так, в Вельском районе действуют 122, в Виноградовском - 95, в Онежском - 78. Территориальное общественное самоуправление теперь появилось даже в городах. К примеру, в Архангельске сегодня 15 ТОС, причем наиболее популярны они на труднодоступных островных территориях города.

Очень часто в небольших деревнях, до которых местная власть дотянуться не в состоянии, ТОСы становятся единственными преобразователями жизни, привлекая как бюджетные, так и спонсорские средства, собирая под своим крылом наиболее деятельных земляков.

В Поморье финансирование ТОСов увеличивается каждый год. В 2022-м им выделено более 30 миллионов рублей, причем ТОСы в этом году смогут на полных правах участвовать и в конкурсах на инициативное бюджетирование, которое финансируется отдельной строкой.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости
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Более того, власти Поморья рассчитывают, что в реформе муниципального образования ТОСы сыграют совсем не эпизодическую роль. Так, сегодня в Архангельской области создано пять муниципальных округов.

Внутри округов - в деревнях и поселках - вместо самостоятельных органов власти создаются территориальные отделы окружной власти, тем временем ТОСы, как сложившийся институт объединения людей, способны закрыть образовавшуюся нишу. Поэтому и "обкатать" опыт инициативного бюджетирования, как было отмечено на недавнем форуме Общественной палаты региона, власти региона планируют именно в новых муниципальных округах: посмотреть, что провалилось, что удалось, что требуется изменить.

А чтобы в новом формате территориальное общественное самоуправление не осталось "за кормой", ТОСам необходимо сконцентрировать силы. Устарела концепция самоуправления - нужна новая, с учетом изменившегося законодательства. Нужна и чистка рядов: в списке ТОСов есть "мертвые" - те, что существуют только на бумаге, а значит, снижают доверие людей к движению в целом.

Более вдумчиво придется подходить и к креативу проектов, учитывая, что в конкурсах народного бюджета сможет участвовать любая группа инициативных граждан "в количестве не менее десяти человек старше 16 лет". Кстати, численность группы может быть снижена - все решают муниципальные образования. А вот общественного обсуждения проектов уже не избежать - лучшие будут выбираться голосованием на сельском сходе или интерактивно.

Давно пора пересмотреть и сумму грантов, которых в этом году уже не хватает.

Сегодня нормативно-правовая база "народной казны" в муниципальных образованиях Поморья разрабатывается. Кстати, в регионе в рамках народного бюджета вводится также понятие "инициативные платежи" - это деньги граждан, предпринимателей и других лиц, которые на добровольной основе зачисляются в местный бюджет для реализации конкретных проектов.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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