Пятеро псковичей через суд доказали принадлежность к народу сету

Псковский районный суд признал пятерых жителей региона представителями коренного малочисленного народа сету.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области, граждане через суд доказывали свою национальную принадлежность из-за того, что у них не сохранилось подтверждающих документов.

В их документах и документах их родственников национальность либо не указана вовсе, либо имеются записи "русский" или "эстонец". Но все пятеро живут в традициях народа сету, знают язык, празднуют национальные праздники.

В суде рассмотрели все материалы, заслушали свидетелей и согласились с тем, что все пятеро являются сету. Дело в том, что у каждого заявителя нашлись родственники, которые проживают в Печорском районе Псковской области. Эта местность считается территорией традиционного проживания сету, здесь зарегистрировано 37 представителей этого народа, или 0,26 процента от общего числа жителей района. Казалось бы, немного, но самих сету в России, по переписи 2010 года, зарегистрировано чуть больше 200 человек.