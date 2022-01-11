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11.01.2022 12:58

Почему система переработки мусора в Коми дает сбой

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 2(8651)
В республике Коми уже несколько лет реализуют реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако до сих пор власти и депутаты Государственного совета региона получают обращения граждан и организаций по поводу высоких тарифов, проблем со сбором ТКО в отдаленных населенных пунктах. Но и потребители услуг, как оказывается, тоже не стремятся вовремя платить за вывоз мусора. Они задолжали региональному оператору более одного миллиарда рублей.

В Республике Коми, по официальным данным, ежегодно образуется около 36 миллионов тонн отходов, из которых порядка 306 тысяч тонн - твердые коммунальные. Как правило, их свозят на мусорные полигоны, где и хранят, потому что сортировка и переработка только намечается.

Вывоз мусора не доступен трем процентам россиян

Территориальная схема обращения с отходами - это основной нормативный правовой акт на территории региона. Он определяет источники и количество образующихся отходов, схему потоков, а также направления на конкретные объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению и другие показатели. По каждому из них ведутся работы, но пока недостаточно активно.

Треть ТКО обещают сортировать к 2024 году, а к 2030-му создадут инфраструктуру - мусоросортировочные комплексы и дополнительно пять установок термической деструкции в некоторых населенных пунктах. Правда, начало работ затягивается в Сыктывкаре и Ухте. В 15 километрах от приаэродромных зон запрещено подобное строительство. Есть соответствующие документы Росавиации.

Жители Коми задолжали региональному оператору более одного миллиарда рублей "за мусор"

Объяснение простое: нельзя создавать причины для большого скопления птиц, что небезопасно для взлетающих самолетов. Поэтому полигон в Дырносе окончательно вычеркнули из проекта по строительству сортировочного комплекса в Сыктывкаре. Росавиация рассмотрела обращение минстроя Коми о нормативно-правовом регулировании вопроса и заявила, что внесение изменений в решение нецелесообразно.

Региональному оператору пришлось найти новый участок, это бывший полигон в Эжвинском районе. Сейчас разрабатывается документация, она будет проходить экспертизу.

Кроме Сыктывкара и Ухты, с подобной проблемой столкнулись еще четыре полигона - в Инте, Воркуте, Усинске и Печоре. И хотя специалисты предлагают полностью обособленные сооружения, без площадок на открытом пространстве, строительство запрещено.

Уже сейчас отсутствие в республике полигонов для размещения ТКО - достаточно острая проблема. Их в Коми девять, а в соседней Кировской области, например, - 24. Из-за этого серьезно увеличиваются транспортные расходы, так как мусор из Троицко-Печорска, например, приходится везти в Ухту.

Сейчас в республике в стадии строительства находится полигон в Ижме. Возведение еще двух - в Сторожевске и Койгородке - приостановлено. В Усть-Вымском районе за счет средств муниципалитета подготовили проектно-сметную документацию для строительства объектов накопления отходов в Жешарте и Мадмасе, но эти объекты в адресную инвестиционную программу не включены. Когда их возведут - неизвестно.

Что же делать? Власти предлагают совершенствовать систему обращения с ТКО с помощью математической модели. Такой подход позволит решить проблему актуализации региональной территориальной схемы размещения отходов, нуждающейся в доработке. Система математической модели (а к работе над ней привлекут и ученых) выстроит оптимальные транспортные потоки перевозки отходов и определит места их размещения и складирования.

Объявлен рейтинг лучших операторов по обращению с отходами

Отдельный вопрос - переработка. Как считает председатель регионального отделения Российского экологического общества Татьяна Плато, без должной экономической мотивации процесс переработки отходов не будет развиваться. Нужно не просто раздельно собирать отходы, но и четко определить их логистику: кто будет вывозить и куда отправят на переработку. Как считают экологические активисты, в некоторых муниципалитетах не особенно активно заключают договоры по фактическому объему на вывозку ТКО с предприятиями и организациями, сортирующими мусор.

Хотя региональный оператор все же занимается раздельным сбором в Ухте и Сосногорске. Недавно отсюда направили на переработку 8,5 тысячи тонн пластика. Такое количество было собрано менее чем за два месяца. Однако могло быть и больше. Просто пока граждане не пользуются контейнерами для сбора пластика. А между тем в местах накопления ТКО в той же Ухте более 100 емкостей для пластика, которые устанавливали с учетом пожеланий жителей.

Есть в Коми и вопросы к тарифам по обращению с ТКО. Сейчас в республике действует единый. А специалисты уверены, что его нужно изменить: увеличить нормативы для продуктовых магазинов и снизить для непродовольственных, торговых центров и школ. А еще в отдельную категорию выделить склады.

Что касается огромной задолженности за услуги по вывозу и обращению с ТКО, то у регионального оператора нет действенных механизмов, чтобы заставить потребителей платить. Одни уходят от заключения договоров, а другие просто занижают объемы ТКО.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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