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11.01.2022 10:50

Росреестр получил полномочия по нормативному регулированию недвижимости

Текст: Инесса Суворова (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 2(8651)
С первого января 2022 года Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) должна будет размещать на своем сайте общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Доступ к этой информации смогут получить все желающие без подачи запросов и взимания платы. Соответствующий приказ был зарегистрирован в Минюсте России 17 декабря 2021 года.
Лесная амнистия позволяет узаконить статус участка и защитить его от вырубки. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Лесная амнистия позволяет узаконить статус участка и защитить его от вырубки. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Лесная амнистия позволяет узаконить статус участка и защитить его от вырубки. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

О других изменениях и новостях ведомства уходящего года "Российской газете" рассказали глава управления Росреестра по Петербургу Владимир Корелин и директор филиала Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу Дмитрий Яковлев.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Основные связаны с переходом ведомства из подчинения Минэкономразвития в прямое подчинение правительства РФ. Таким образом, Росреестр стал органом, наделенным полномочиями по нормативному регулированию земли и недвижимости. Самый последний проект в рамках законодательных инициатив ведомства - так называемая гаражная амнистия, вступившая в силу в сентябре 2021 года. Изменения в Федеральном законе N 79 позволяют петербуржцам оформить гараж и бесплатно получить землю под ним.

По словам Владимира Корелина, гаражная амнистия, наряду с лесной и дачной, - это продолжение работы по упрощению процедур оформления права собственности.

- Мы выступаем за упрощенный порядок оформления недвижимости и регистрации права, - говорит он. - Все амнистии направлены на решение большого социального вопроса. Понимая, что у людей может не хватать документов для оформления такого рода собственности, мы разработали специальный алгоритм и провели его на законодательном уровне. Сейчас его можно увидеть в любом МФЦ или на нашем сайте.

К слову, гаражная амнистия будет действовать до 2026 года, а действие дачной пролонгировали до 2030 года. Кроме того, недавно вступил в силу еще ФЗ N 518, направленный на ранее не учтенные объекты и выявление их правообладателей. Закон призван мотивировать собственников узаконить свои права на недвижимость, которые они не оформили документально.

Гаражная амнистия будет действовать до 2026 года, а действие дачной пролонгировали до 2030 года

Кроме того, Петербургский Росреестр, став однажды пионером в части увеличения доступности своих услуг, продолжает предоставлять возможность экстерриториальной подачи документов. Сейчас 15 офисов МФЦ города принимают документы относительно объектов недвижимости не только ближайших регионов - Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областей, но и республик Карелия и Крым, Краснодарского края, Москвы и Московской области.

Делать это становится все проще и быстрее не только из-за уменьшения списка документов и самой процедуры подготовки оформления прав, но и из-за тотального перевода услуг в электронную плоскость. Цифровизация значительно облегчает взаимодействие пользователей и госучреждения, ускоряет результат.

Если еще два года назад предоставление электронных услуг в Росреестре не превышало 13 процентов, то к концу нынешнего года это 54 процента. В ноябре были зафиксированы максимальные показатели по электронной ипотеке - 73 процента и по договорам участия в долевом строительстве - 76 процентов. Сроки проведения государственной регистрации прав и кадастрового учета укладываются в пять рабочих дней. В случае электронного варианта оформляются за два дня.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Ноаости
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Сложившаяся эпидемиологическая ситуация подтолкнула людей чаще использовать бесконтактные технологии и дистанционные формы подачи и оформления документов. Особенно ярко это видно на примере самой востребованной услуги Росреестра - предоставлении сведений из ЕГРН. За 11 месяцев 2021 года филиал Кадастровой палаты Санкт-Петербурга подготовил около миллиона 200 тысяч справок из государственного реестра. Из них 965 тысяч - в электронном виде.

- Это почти в 6,5 раза выше показателя бумажных выписок, - говорит руководитель палаты Дмитрий Яковлев. - Доля сведений, выданных в электронном виде, растет с каждым годом и сейчас составляет 86 процентов от их общего числа. Особенно активное увеличение произошло после принятия закона о запрете перепродажи выписок из ЕГРН, благодаря которому было закрыто 209 сайтов - двойников ведомства.

Ведомство продолжает наполнение реестра недвижимости актуальными и проверенными данными, информацией о границах города, области, муниципальных образований, характеристиками объектов недвижимости и информацией о правообладателях. Кадастровая палата отвечает за наполнение так называемого реестра границ: особо охраняемых зон, зон санитарной охраны источников бытового и питьевого водоснабжения, зоны для сохранности культурного наследия и других.

Кстати, Петербург входит в топ-10 регионов, где границы зон учтены практически полностью - показатель составил 91,2 процента. На будущий год запланировали внесение сведений о зонах, регулируемых Правилами землепользования и застройки.

Еще в планах будущего года - участие в Национальной системе пространственных данных, утвержденной правительством России. Программа, которую планируют завершить к 2030 году, направлена на достижение одной из стратегических целей - создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного со всеми региональными информационными системами, которые отвечают за градостроительство, землепользование и реестр недвижимости.

В рамках проекта предполагается, что будут объединены и систематизированы все сведения, содержащиеся в разных информационных системах различных государственных органов власти. А для удобного их использования гражданами и бизнесом будут создаваться новые цифровые сервисы.

В регионах СЗФО

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