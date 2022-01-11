Санитарные врачи рассказали, как правильно питаться в морозы

Зимой, особенно в морозные дни, рацион питания должен быть особенным. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в памятке, подготовленной в связи с очередным похолоданием, обрушившимся на Северную столицу.

В морозы энергозатраты организма возрастают, поэтому, говорят санитарные врачи, пища должна быть более калорийной. Специалисты советуют отдавать предпочтение жирной рыбе (ее стоит есть два-три раза в неделю), добавлять в пищу растительные масла, есть зерновые продукты с отрубями или проростками, употреблять овощи, фрукты и орехи. Эти продукты позволят восстановить энергозатраты.

Для поддержания иммунитета важно есть нежирное мясо, индейку, употреблять молочные продукты и бобовые культуры. Но, говорят в петербургском управлении Роспотребнадзора, абсолютно все витамины с пищей получить сложно, поэтому зимой важно употреблять витаминные комплексы. Но назначать их себе самостоятельно ни в коем случае нельзя, подбирать витамины должен врач.

На морозе происходит обезвоживание организма. Поэтому следует соблюдать питьевой режим - употреблять полтора-два литра жидкости в сутки. В Роспотребнадзоре по Петербургу говорят, что лучше всего пить компоты, кисели, морсы и травяные чаи - эти напитки не только вкусны, но и полны витаминов.

Тем, кто придерживается строгих диет, санитарные врачи советуют временно смягчить ограничения, чтобы не ослаблять организм. Также специалисты призывают не отказываться от животного белка в морозы, это может негативно сказаться на способности противостоять инфекционным заболеваниям.

Режим питания предлагается следующий: три основных приема пищи - завтрак, обед и ужин, и два перекуса.

Фрукты санитарные врачи советуют употреблять несколько раз в день, а овощи - минимум дважды в сутки. Один раз в виде салата, второй - в качестве гарнира. Дополнительным источником клетчатки, консервантов и пробиотиков могут стать ферментированные продукты, такие как квашеная капуста или моченые яблоки. Их можно добавлять в блюда или употреблять самостоятельно.

А вот от сладостей, фаст-фуда и блюд, в которые добавлены транс-жиры специалисты советуют отказаться: пусть такая еда и дает чувство насыщения, но здоровья организму она не добавляет.