В Череповце посетитель избил врача в поликлинике

В Череповце посетитель с кулаками набросился на заместительницу главного врача в поликлинике №7. Женщина получила столь серьезные травмы, что ее пришлось госпитализировать.

Как сообщили "РГ" в УМВД по Вологодской области, нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Побои", обстоятельства случившегося, в частности, мотивы мужчины, выясняются.

KP.Ru со ссылкой на главврача поликлиники Александра Ефимова сообщает, что незадолго до нападения мужчина в регистратуре пытался взять талончик на прием к узкому специалисту для своего ребенка. Произошел конфликт, посетитель покинул регистратуру и ворвался в первый попавшийся кабинет, где в это время находилась заместитель главврача. Далее, со слов Ефимова, мужчина, не говоря ни слова, избил женщину, а также сломал ей мобильник и вывел из строя стационарный телефон.