В Карелии подписан меморандум о создании Ассоциации национальных театров

В понедельник, 10 января, в Петрозаводске объявили о создании Ассоциации национальных театров России. В Национальном театре Карелии был подписан соответствующий меморандум, выбран совет организации и утвержден ее устав.

Впервые в истории национальные театры страны объединились в целях взаимовыгодного и обогащающего творческого развития. Инициатором события выступил Александринский театр (Санкт-Петербург). "Создание ассоциации - вопрос государственный, речь идет о сохранении и развитии национальной культуры и языка, - заявил его художественный руководитель Валерий Фокин".

В свою очередь, директор Александринского театра Сергей Емельянов добавил, что с помощью расширения горизонтов можно сохранить самобытность национальных театров, чтобы их творческие коллективы могли узнавать, что происходит в театральном мире, чтобы не варились в собственном соку, а делились своими успехами и заимствовали интересный опыт коллег.

Кстати, о заинтересованности самих театров в создании ассоциации говорит тот факт, что в Петрозаводск приехали представители почти всех российских нацтеатров. К примеру, художественный руководитель Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева Саян Жамбалов заявил, что это настоящий прорыв.

- Национальные театры - большое богатство. Каждый коллектив ищет свой путь и свой почерк. В советское время они были похожи один на другой. Сегодня же у каждого появилась возможность самоидентификации. И мне кажется, что такое взаимообогащение будет только на пользу, - считает он.

На учредительной конференции всем национальным театрам были сделаны предложения о сотрудничестве. Так, летом в Санкт-Петербурге будут проводиться лекции и мастер-классы для технических работников театров, связанных со светом и звуком. Подобная летняя школа будет работать и в Татарстане. Кроме того, в Северной столице откроется магистратура, 10 мест в которой будут предоставлены будущим главным режиссерам национальных театров. После заочного обучения им предстоит ставить дипломные спектакли.

Ну а в Якутии в этом году пройдет всероссийский конгресс национальных театров.

- Создание Ассоциации национальных театров России позволит решать насущные вопросы по разработке программы их развития, реализации творческих проектов, в том числе с участием Национального театра нашей республики, - подчеркнул глава Карелии Артур Парфенчиков.