В Ленобласти мужчина избил жену и умер на глазах у полицейских

В Мурино Всеволожского района Ленобласти сотрудники полиции прибыли на вызов о семейном конфликте и тем самым спасли жизнь женщины, которую избивал муж. Напавший скончался на глазах у полицейских.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром 11 января поступило сообщение о том, что в квартире женщину избивает супруг. На место быстро прибыл наряд патрульно-постовой службы. Дверь им не открыли. Чтобы проникнуть внутрь, полицейские привлекли сотрудников МЧС. В квартире на них напал 42-летний мужчина - как отметили в МВД, неадекватный и, судя по всему, под воздействием наркотиков.

Во время задержания злоумышленнику резко стало плохо. Несмотря на оказанную первую помощь, он скончался, не дождавшись приезда медиков. В качестве причины смерти предварительно называется острая сердечная недостаточность на фоне наркотического опьянения.

В той же квартире полицейские обнаружили жену дебошира без сознания - она была избита до полусмерти. 35-летняя пострадавшая госпитализирована с подозрением на открытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как тяжелое. "Решительность и оперативность полицейских спасли женщине жизнь", - заключили в МВД.