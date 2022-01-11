В Ленобласти мужчина избил жену и умер на глазах у полицейских

Новости

Анна Попова: "Омикрон" заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса 17:03
Мурашко: Диспансеризацию после COVID-19 прошли почти 2 млн россиян 17:02
Меры поддержки льготников при соцгазификации введут по всей стране весной 17:00
Мурашко: Ревакцинация "Спутником Лайт" защитит от "омикрона" 16:51
В Москве растет процент заболевших штаммом "омикрон" 16:50
Мурашко: В РФ в резерве находятся около 30% больничных коек для пациентов с COVID 16:48
Тамбовский вице-губернатор задержан по делу о мошенничестве 16:42
Мария Захарова дала совет Джен Псаки 16:39
Депутат: Сикорский своими угрозами ставит под удар Польшу 16:33
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице за прошедшие праздники 16:33
В 2022 году на диспансеризацию перенесших ковид выделят 8 млрд рублей 16:32
В Ростове женщина и шестимесячный младенец заразились "омикроном" 16:31
Первое заседание нового правительства Казахстана пройдет 12 января 16:28
Три тысячи военных вышли на учения на западе России 16:18
Владимир Путин поздравил Константина Хабенского с 50-летием 16:09
Россия в 2021 году вдвое увеличила производство красной икры 16:09
Путин обсудит с правительством газификацию регионов и поздравит прокуроров 16:07
Две школьницы из Волгограда похитили 1,4 млн рублей и сбежали в горы 15:58
Путин сменил посла в Тунисе 15:51
Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана 15:14
Захарова: Псаки неоднократно подставляла власти США своими заявлениями 15:07
В Югре продавца контрафактного алкоголя отправили под домашний арест 15:04
Мария Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России 14:54
Путин обсудил с Совбезом тему приграничных районов РФ 14:53
Против оголившейся на фоне храма в Москве блогерши могут возбудить дело 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
11.01.2022 16:21
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти мужчина избил жену и умер на глазах у полицейских

Текст: Евгения Цинклер

В Мурино Всеволожского района Ленобласти сотрудники полиции прибыли на вызов о семейном конфликте и тем самым спасли жизнь женщины, которую избивал муж. Напавший скончался на глазах у полицейских.

В Татарстане мужчина с пистолетом и ножом напал на полицейских

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром 11 января поступило сообщение о том, что в квартире женщину избивает супруг. На место быстро прибыл наряд патрульно-постовой службы. Дверь им не открыли. Чтобы проникнуть внутрь, полицейские привлекли сотрудников МЧС. В квартире на них напал 42-летний мужчина - как отметили в МВД, неадекватный и, судя по всему, под воздействием наркотиков.

Во время задержания злоумышленнику резко стало плохо. Несмотря на оказанную первую помощь, он скончался, не дождавшись приезда медиков. В качестве причины смерти предварительно называется острая сердечная недостаточность на фоне наркотического опьянения.

В той же квартире полицейские обнаружили жену дебошира без сознания - она была избита до полусмерти. 35-летняя пострадавшая госпитализирована с подозрением на открытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как тяжелое. "Решительность и оперативность полицейских спасли женщине жизнь", - заключили в МВД.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице за прошедшие праздники
Мария Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России
Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе
СМИ: США дадут письменный ответ по предложениям о гарантиях на следующей неделе
Молдавия попросила у "Газпрома" отсрочку выплаты за газ в январе
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн