В Ленобласти толпа подростков избила девочку-сироту

В Ленинградской области выясняются обстоятельства нападения на девочку-сироту в городе Никольском Тосненского района. Поводом стала публикация в социальных сетях видео, где несколько подростков бьют девочку-ровесницу, со словами, что ей никто не поможет, поскольку у нее нет мамы.

Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова начала проверку. Случившееся детский омбудсмен назвала абсолютной дикостью и пообещала добиться привлечения виновных к ответственности.

Директор гимназии №1 Никольского Людмила Менделуцева заявила в соцсетях, что ситуация находится под контролем: родители учеников, принимавших участие в нападении, вызваны в школу для беседы. Сама девочка, по словам директора, претензий к обидчикам не имеет, а случившееся объясняет игрой.

Пользователи соцсетей в эту версию не верят, утверждая, что девочка боится сказать правду о своих обидчиках и требуют всестороннего разбирательства.

В Следственном комитете по Ленинградской области также внимательно изучили видео и начали доследственную проверку.