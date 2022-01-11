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11.01.2022 20:17
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти толпа подростков избила девочку-сироту

Текст: Вера Черенева

В Ленинградской области выясняются обстоятельства нападения на девочку-сироту в городе Никольском Тосненского района. Поводом стала публикация в социальных сетях видео, где несколько подростков бьют девочку-ровесницу, со словами, что ей никто не поможет, поскольку у нее нет мамы.

В Тверской области школьницы избили сверстницу

Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова начала проверку. Случившееся детский омбудсмен назвала абсолютной дикостью и пообещала добиться привлечения виновных к ответственности.

Директор гимназии №1 Никольского Людмила Менделуцева заявила в соцсетях, что ситуация находится под контролем: родители учеников, принимавших участие в нападении, вызваны в школу для беседы. Сама девочка, по словам директора, претензий к обидчикам не имеет, а случившееся объясняет игрой.

Пользователи соцсетей в эту версию не верят, утверждая, что девочка боится сказать правду о своих обидчиках и требуют всестороннего разбирательства.

В Следственном комитете по Ленинградской области также внимательно изучили видео и начали доследственную проверку.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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