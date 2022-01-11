Мошенники стали рассылать ложные штрафы за парковку в центре Петербурга

В Петербурге появился новый вид мошенничества: аферисты стали рассылать уведомления о штрафах за парковку в историческом центре.

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга рассказали, в чем заключается схема. Автолюбители находят под дворниками листовки, где указано, что за неправильную парковку начислен штраф. Деньги злоумышленники требуют переводить им через QIWI-кошелек, на оплату дают несколько дней.

Стоит отметить, что сотрудники городского центр управления парковками, структуры, которая выписывает настоящие штрафы, под дворниками квитанции не оставляет. Людям присылают заказные письма по почте с материалами фотофиксации нарушения или же приходит сообщение на "Госуслуги".

Власти Северной столицы призывают петербуржцев быть осторожными - не верить аферистам, не перечислять им деньги и не нарушать правила парковки в центре города.