В Петербурге суд оставил под домашним арестом жену владельца "Рив Гош"

Новости

В Подмосковье горит частный дом престарелых 17:42
Почти 11 млн россиян прошли ревакцинацию от коронавируса 17:41
В Театр Сатиры назначали нового директора 17:39
Мишустин пожелал успехов назначенному на должность казахстанскому премьеру 17:28
Мишустин призвал губернаторов держать ситуацию с "омикроном" под личным контролем 17:24
Анна Попова: "Омикрон" заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса 17:03
Мурашко: Диспансеризацию после COVID-19 прошли почти 2 млн россиян 17:02
Меры поддержки льготников при соцгазификации введут по всей стране весной 17:00
Мурашко: Ревакцинация "Спутником Лайт" защитит от "омикрона" 16:51
В Москве растет процент заболевших штаммом "омикрон" 16:50
Мурашко: В РФ в резерве находятся около 30% больничных коек для пациентов с COVID 16:48
Тамбовский вице-губернатор задержан по делу о мошенничестве 16:42
Мария Захарова дала совет Джен Псаки 16:39
Депутат: Сикорский своими угрозами ставит под удар Польшу 16:33
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице за прошедшие праздники 16:33
В 2022 году на диспансеризацию перенесших ковид выделят 8 млрд рублей 16:32
В Ростове женщина и шестимесячный младенец заразились "омикроном" 16:31
Первое заседание нового правительства Казахстана пройдет 12 января 16:28
Три тысячи военных вышли на учения на западе России 16:18
Владимир Путин поздравил Константина Хабенского с 50-летием 16:09
Россия в 2021 году вдвое увеличила производство красной икры 16:09
Путин обсудит с правительством газификацию регионов и поздравит прокуроров 16:07
Две школьницы из Волгограда похитили 1,4 млн рублей и сбежали в горы 15:58
Путин сменил посла в Тунисе 15:51
Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
11.01.2022 17:33
Рубрика: Происшествия

В Петербурге суд оставил под домашним арестом жену владельца "Рив Гош"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на меру пресечения в виду домашнего ареста, избранную в отношении супруги владельца сети косметических магазинов "Рив Гош" Августа Мейера. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, обоих супругов подозревают в мошенничестве.

Суд Петербурга арестовал имущество жены совладельца "Рив Гош"

Позиция адвокатов заключалась в том, что суду первой инстанции не было представлено доказательств причастности Ирины Мейер к инкриминируемым ей преступлениям. На этом основании меру пресечения просили отменить или хотя бы смягчить. Однако в момент ее определения Московский районный суд принял во внимание точку зрения следствия, и городской суд ее также поддержал.

- Мейер не работает, официального источника дохода не имеет, является гражданкой двух иностранных государств, многократно выезжала за пределы РФ на длительный период, - приводит аргументы обвинения объединенная пресс-служба. - Указанные обстоятельства позволяют полагать, что женщина может скрыться.

Ирина Мейер вину не признала. В деле супругов значится два эпизода на общую сумму около 2,4 миллиарда рублей. Предполагается, что средства были получены в качестве на развитие сети розничной торговли бытовой техникой "Юлмарт", совладельцем которой также являлся Август Мейер. Вскоре после получения кредита ритейлер прекратил свое существование.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Анна Попова: "Омикрон" заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса
Мария Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице за прошедшие праздники
Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе
В Подмосковье горит частный дом престарелых
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн