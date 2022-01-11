В Петербурге суд оставил под домашним арестом жену владельца "Рив Гош"

Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на меру пресечения в виду домашнего ареста, избранную в отношении супруги владельца сети косметических магазинов "Рив Гош" Августа Мейера. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, обоих супругов подозревают в мошенничестве.

Позиция адвокатов заключалась в том, что суду первой инстанции не было представлено доказательств причастности Ирины Мейер к инкриминируемым ей преступлениям. На этом основании меру пресечения просили отменить или хотя бы смягчить. Однако в момент ее определения Московский районный суд принял во внимание точку зрения следствия, и городской суд ее также поддержал.

- Мейер не работает, официального источника дохода не имеет, является гражданкой двух иностранных государств, многократно выезжала за пределы РФ на длительный период, - приводит аргументы обвинения объединенная пресс-служба. - Указанные обстоятельства позволяют полагать, что женщина может скрыться.

Ирина Мейер вину не признала. В деле супругов значится два эпизода на общую сумму около 2,4 миллиарда рублей. Предполагается, что средства были получены в качестве на развитие сети розничной торговли бытовой техникой "Юлмарт", совладельцем которой также являлся Август Мейер. Вскоре после получения кредита ритейлер прекратил свое существование.