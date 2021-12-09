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09.12.2021 13:32
Рубрика: Происшествия

Совладелец "Юлмарта" и "Рив Гоша" арестован на два месяца

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге решением Московского районного суда арестован известный предприниматель Август Мейер, он является совладельцем косметической сети "Рив Гош" и обанкротившегося ретейлера бытовой техники "Юлмарт".

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в уголовном деле, возбужденном по статье "Мошенничество", два эпизода. В первом случае бизнесмену вменяют хищение 1,428 миллиарда 677 миллионов 453 рублей и 77 копеек, во втором - миллиарда рублей ровно.

Обвиняемой по уголовному делу проходит также жена бизнесмена, ее следствие видит под домашним арестом.

Август Майер не согласился с предъявленными ему обвинениями и заявил, что история с деньгами является бизнес-конфликтом. Он просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, был согласен выплатить залог до пяти миллионов рублей.

Под стражей бизнесмен будет находиться до 7 февраля.

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