Следователи попросили арестовать совладельца "Рив Гош" Августа Мейера

В Московский районный суд Петербурга поступило ходатайство об аресте крупного предпринимателя, совладельца сети "Рив Гош" Августа Мейера, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Мейера подозревают в двух эпизодах мошенничества. Ранее стало известно, что к косметическому ретейлеру претензии следователей не имеют отношения. Уголовное дело возбуждено в связи с получением крупного кредита у "Сбербанка" для сети "Юлмарт", совладельцем которой также являлся Мейер.

Это был один из крупнейших ретейлеров бытовой техники с оборотами в десятки миллиардов рублей. Но в 2017 году показатели компании стали резко падать, этот тренд продолжился и в 2018 году, "Юлмарт" стал убыточным, а в 2020 году ретейлера признали банкротом. По предварительным данным, сумма ущерба, из-за которой возбуждено уголовное дело, составляет 2,3 миллиарда рублей.