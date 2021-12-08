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08.12.2021 16:18
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали владельца "Рив Гоша" и "Юлмарта"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге задержан крупный бизнесмен Август Мейер, владелец сети "Рив Гош", также ему принадлежала доля в сети "Юлмарт", об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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По предварительным данным, вопросы у силовиков к Мейеру возникли из-за пропажи 2,3 миллиардов рублей, которые Август Мейер и его супруга Ирина заняли у "Сбербанка" на развитие "Юлмарта". Супруга бизнесмена, по данным издания, тоже задержана.

Напомним, ретейлер был признан банкротом зимой 2020 года. А в 2018 году в отношении Дмитрия Костыгина, еще одного совладельца "Юлмарта" было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее банк через Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отсудил у "Юлмарта" миллиард рублей.

Официальным комментарием органов следствия по задержанию супругов Мейер "РГ" не располагает.

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